二○一○年，英國石油公司British Petroleum（BP）在美國墨西哥灣外海鑽油平台發生故障並爆炸，導致十一名工作人員死亡、十七人受傷，大量原油漏到墨西哥灣，造成嚴重環境災難。發生危機，作為BP最高領導人的Tony Hayward，沒有積極處理漏油狀況，亦無即時親到現場視察，只向傳媒說：「我每晚都好好瞓喎！」表示自己無愧於心。

近年不少案例，當事人劈頭即揚言：「我問心無愧！」其實想表達甚麼呢？我無錯？我對得住良心？好像以為此話一出，還要帶點哭腔，就足證一己清白。在此想提醒說話者，要搞清邏輯：對住人講問心無愧，不一定等於說話者做過的事正確，或只反映說話者像Tony Hayward一樣：一、愧疚點極低，甚至無；二、做完衰嘢毫無羞恥之心；三、做人做事標準極低。

這樣又引伸到一個有趣的哲學問題：高呼「我問心無愧」的人，乃用自己的心作為判斷或衡量的標準。那為何單憑自己的心，就可作為衡量事情做得正確的標準？如果有成千上萬其他人的心告訴那人「理應有愧或你應有愧」，那當事人憑甚麼仍覺得自己個心是唯一衡量的標準？為甚麼其他人的心就不是標準？難道當事人的心比其他人特別矜貴嗎？

又，有沒有發現，高喊自己問心無愧的人，通常都只有當事人一個為自己解脫或自辯而已？這說明甚麼？其言行沒太多其他人認同（所以才要自己喊嘛）。這類人愧疚點如此低，要對得住自己有幾難？但對得住其他人，才是關鍵，這一點需要有智慧才能明白。若明白到，大概就不會大言不慚地揚言自己「問心無愧」了。

面對着自己有份搞到一鑊泡的災難，卻揚言晚晚仍瞓得好安樂、無愧於心的Tony Hayward，最終下場如何？黯然神傷地突然被下台。結局非常合理。