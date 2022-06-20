中環日本丼飯專門店新登場 親民價嘗Omakase魚生丼 副刊版 2022/06/20 分享： 分享： 中環威靈頓街新登場的全新日本丼飯店「海言どんぶり專門店」，由經驗豐富的料理長陳爾言主理，他師承傳奇日本名廚見城俊二，擁有多年烹調高級日本料理的經驗，他曾與一眾師兄弟於元朗開設了料理店壽司之神及壽司源， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 西九文化區7月音樂精選 逢周六晚推多場免費騷 2022/06/16 西九文化區7月音樂精選 逢周六晚推多場免費騷 送給滿分紳士爸爸 4款父親節蛋糕推介 2022/06/15 送給滿分紳士爸爸 4款父親節蛋糕推介 御名園全新晚市套餐 創新手法炮製經典中菜 2022/06/13 御名園全新晚市套餐 創新手法炮製經典中菜 合味道紀念館香港開幕一周年 推出全新偵探解謎遊戲 2022/06/11 合味道紀念館香港開幕一周年 推出全新偵探解謎遊戲 Ｗ酒店╳英國高級飲料品牌 推出夏日下午茶 2022/06/10 Ｗ酒店╳英國高級飲料品牌 推出夏日下午茶 日本 餐廳 中環 元朗 魚 廚師 魚 魚生