中環日本丼飯專門店新登場 親民價嘗Omakase魚生丼

中環威靈頓街新登場的全新日本丼飯店「海言どんぶり專門店」，由經驗豐富的料理長陳爾言主理，他師承傳奇日本名廚見城俊二，擁有多年烹調高級日本料理的經驗，他曾與一眾師兄弟於元朗開設了料理店壽司之神及壽司源，

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