文字作品變NFT 提升價值增互動 行政人員版 2022/06/20 分享： 分享： 7月書展臨近，作家及出版社忙個不亦樂乎，各個單位扭盡六壬，務求可以在書展突圍而出，贏盡口碑與銷量。預計今年NFT將會在書展大行其道，何解？相熟或慕名而來找筆者諮詢的朋友多如繁星，會有甚麼玩法？參照「譚 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 看齣好戲 重拾創業熱血浪漫 2022/06/17 看齣好戲 重拾創業熱血浪漫 智能裝置湧現 戒指感應身體狀況 2022/06/13 智能裝置湧現 戒指感應身體狀況 世界漸復常 「國際級Slasher」成出路 2022/06/10 世界漸復常 「國際級Slasher」成出路 元宇宙墓地 擁抱現實情感價值 2022/06/06 元宇宙墓地 擁抱現實情感價值 人生如創業 未來需保持希望 2022/06/03 人生如創業 未來需保持希望 科技行業 科技軟件 科技硬件 商業 疫情 香港 閱讀 NFT 書展