文字作品變NFT 提升價值增互動

7月書展臨近，作家及出版社忙個不亦樂乎，各個單位扭盡六壬，務求可以在書展突圍而出，贏盡口碑與銷量。預計今年NFT將會在書展大行其道，何解？相熟或慕名而來找筆者諮詢的朋友多如繁星，會有甚麼玩法？參照「譚

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