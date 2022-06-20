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人力機構倡4大思維 助企業解IT人才荒

行政人員版 2022/06/20

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【本報訊】資訊科技業出現人才荒，不過，關鍵的軟技能，在招聘和資源配置過程中卻被忽視。

ManpowerGroup旗下組織Experis最近發表的《The New Age of Tech Talent》（

...

欄名 : Good Job Insight

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