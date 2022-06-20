人力機構倡4大思維 助企業解IT人才荒 行政人員版 2022/06/20 分享： 分享： 【本報訊】資訊科技業出現人才荒，不過，關鍵的軟技能，在招聘和資源配置過程中卻被忽視。 ManpowerGroup旗下組織Experis最近發表的《The New Age of Tech Talent》（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 故宮館夥太古地產 培育京港文化人才 2022/06/17 故宮館夥太古地產 培育京港文化人才 66%專才：軟件質素 極影響工作滿意度 2022/06/16 66%專才：軟件質素 極影響工作滿意度 新興趨勢「無限休假」 人力高層總結4指引 2022/06/15 新興趨勢「無限休假」 人力高層總結4指引 逾半科技人才 盼加薪至少6% 2022/06/14 逾半科技人才 盼加薪至少6% 調查：45%網安人員 工作壓力大擬轉行 2022/06/13 調查：45%網安人員 工作壓力大擬轉行 職業生涯 職場文化 職場技能 職位招聘 商業 行業 人力資源