通脹衰退威脅 拜登避雷不能只加息

白宮發言人上周答記者問，稱老總統拜登仍有意在2024年競逐連任。先不論拜登屆時82歲高齡是否合適，美國通脹40年高，民主黨也許連今年中期選舉都挺不過，拜登兩年後再選總統還行嗎？

令他老懷安慰的是，歷史說的確能行。

儲局把錯脈 須大幅加息遏通脹

1979年伊朗革命，加上1980年兩伊戰爭爆發，釀成第二次石油危機（第一次因1973年第四次中東戰爭），美國經濟在80年代初陷入衰退。列根縱壓倒性當選，以即將70歲之齡成為當時歷來最老新總統，民望卻在雙位數通脹下急速插水。1982年中期選舉，執政共和黨雖保住參議院控制權，但在眾議院大失26席，鞏固對手民主黨院內優勢。

列根連任行情看淡，豈料他有違傳統智慧的「列根經濟學」，壓縮政府角色、減稅刺激私人市場活力之策慢慢見效。美國經濟自1983年強勁復甦，到翌年大選，列根再次輕鬆躺着贏。

民生是最大的政治，今天通脹再次困擾美國，距離11月中期選舉僅4個多月，拜登就算無法把通脹壓下來，至少亦須阻其繼續升。只是美國通脹恐未見頂之餘，一味加息遏抑亦恐引發經濟衰退，令拜登進退為谷。

美國5月通脹8.6%，再創1981年底以來新高；全國平均汽油價格近日更史無前例，突破每加侖5美元，遠超3美元警戒綫。穆迪估算，單計汽油，美國一般家庭每月開支已比1年前高160美元。財長耶倫6月初承認，自己去年錯判了通脹走勢，物價上升並非一時現象。

聯儲局上周大幅加息0.75厘，為1994年以來首次，凸顯局方亦對通脹把錯脈。儲局今次雖展示出控制通脹決心，但美國經濟軟着陸之路正愈來愈窄。

就在去年12月，儲局官員仍普遍預期，今年只需將利率上限加至1厘，結果目前已經加至1.75厘，最新評估到年底還需加至3.5厘（即下半年合共再加1.75厘），遠超局方認為自然利率，亦即能同時保持充分就業、通脹穩定的息口應該處於之2.5厘。

與此同時，儲局最新料美國今年第四季經濟增長僅1.7%，較去年底預期的4.0%大削逾半。換句話說，儲局承認了加息會令經濟付出代價。

問題是，加息能否穩住通脹？代價又會否如儲局所料的可以接受，不會衰退？

如今事後孔明看，華府和儲局錯估通脹走勢，很大程度是因為未及早察覺，新冠疫情和上次經濟危機的差別，照抄了金融海嘯後救市藥方。

消費需求猶在 供應鏈支離破碎

上次危機，儲局以超低息環境、超寬鬆貨幣政策谷經濟，總體行之有效，沒有太大副作用。金融海嘯次按爆煲，衝擊投資和消費信心，需求長時間才恢復正常。美國失業率2009年觸及10%，直到2016年才重回危機前的4%水平。當局不是擔心通脹過高而是太低，要大水漫灌防止美國如日本般通縮，陷入「迷失年代」。

而就算經濟復甦持續，達到充分就業，美國工資也在產業和人口結構改變、科技逐漸取代人手等因素下，未有顯著增加，故物價無甚上升壓力。金融海嘯後逾10年時間裏，美國通脹大多僅1%到2%左右。

但今次危機並非源於需求疲弱，而是供應緊絀，天量刺激措施則成為通脹助燃劑。

新冠疫情初時的確衝擊需求，但相當短暫。儲局2020年春重推零息和量寬，美國失業率當年4月衝上14.7%，但年底已回落至6.7%，並一路降至3%水平。可是儲局未有調整政策，反而怕市場重演2013年「收水驚魂」而非經濟過熱。拜登上任後，民主黨更把握控制國會之機，報復式搞「大政府」推福利，追加近2萬億美元疫情紓困措施。

美國消費需求有增無減，惟全球商品供應鏈卻在疫情干擾下支離破碎。工廠拿不到原材料，生產了也運不到貨，貨品須過五關斬六將才到達消費者手上，每個環節成本都在猛增。今年俄烏戰爭爆發，更動搖全球能源和糧食格局，直接威脅一切生產活動根基，雪上加霜。

貨愈來愈少，唯獨錢愈來愈多，即有雙重力量推動物價飛漲。到拜登政府和儲局發現通脹並非一時現象，已不得不採取激進措施補救。

然而，拜登也許沒有列根那麼幸運。列根年代，美國製造業仍佔經濟2成左右，現在比率只有1成，依賴全球提供貨品程度更深。

硬着陸陷衰退 扯新興市場陪葬

另一方面，相比當年中東亂局所引發石油危機，今天俄烏戰爭、疫情加上中美關係緊張，所造成的全球產業鏈大混亂遠遠更難解決。

加息縱是美國手頭一大工具，但加息只能以收緊銀根，遏抑需求來收窄供求差距，並無助於解決導致當前通脹的供應面根源問題。美國持續大幅加息，還恐令經濟過度降溫，硬着陸陷入衰退，同時扯上各國，尤其是新興市場陪葬。

拜登政府確也有意多管齊下，以行政措施紓緩供應問題。華府近日不斷放風，有意撤銷針對中國貨品關稅；拜登對化石燃料放軟態度，要求美國油廠增產，並施壓廠商不要乘高價賺太盡；拜登又準備7月訪問沙特阿拉伯，推翻自己宣稱要就卡舒吉案懲罰利雅德承諾，修補關係尋求對方增產石油。

這些小小的意識形態讓步，是否足以在美國全球挑動對抗、製造緊張大背景下，讓拜登趕及於中期選舉前穩住通脹？

振經濟搞排他 魚與熊掌難兼得

俄羅斯油氣每日產量超過1,000萬桶，沙特產量大概也就是這個數。西方要是杯葛俄羅斯，世上沒有人能助他們填補缺口，大家倒是非常願意平價接收他們不買的能源。

美國想要物價平穩，又不願中國發揮世界工廠影響力，部署「印太經濟框架」在供應鏈搞排他，甚至變本加厲打台灣牌，試圖將挑起俄烏衝突、為俄放血模式搬到台海。美國既要振興經濟，又要堅持搞亂世界，魚與熊掌焉能兼得？

▲ 美國通脹40年高，民主黨也許連今年中期選舉都挺不過，總統拜登兩年後還有希望82歲高齡連任嗎？（路透社資料圖片）