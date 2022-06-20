「一盤棋」思維 推敲新班子管治布局

國務院昨日任命了香港特別行政區第6屆政府主要官員，而坊間有關下任管治班子之討論，則聚焦在名單中有哪些問責官員留任，又有哪些是立法會或公務員出身，繼而逐一介紹其背景。

這種分析方法由於沒有探討政策局之間的關係，故未必能夠看通新政府組成背後的核心思想--因此本文嘗試從「管治布局是一盤棋」的宏觀角度出發，推敲下屆特區政府的管治理念和執行手法。

穩守+增效率 專業人士上位

先解釋「管治布局是一盤棋」這個分析框架，內裏所包含的3個假設：第一，今次組班並不愁要找人來填空缺的情況，因為政圈一直盛傳候任特首接到「海量」推薦，而李家超早在上月15日接受訪問時也表明，有許多人自薦--故可以假設，最終獲委任者就算不是最佳人選，也較許多報名人士更具實力，或更合適相關官位；第二，基於不少選委狠批公務員的做事方式，所以假設新班子必須就此作針對性整治--因此，即使是公僕出身之局長，不單不會包庇，更因為要與公務員們博弈才被留下，為老大難問題庖丁解牛，把堡壘從內部攻破；第三，新政府為了表明管治以「結果為目標」，於是可假設獲委任官員已作承諾，能在短期內交出哪些具體政績，以期在百日內列出KPI。

根據以上假設，再看傳媒流出之新班子官員名單，則可作出以下5種分類：

（1）穩守陣地--留任原先崗位的問責官員有4位，分別是：財政司司長、財經事務及庫務局局長、政制及內地事務局局長，以及保安局局長。這組的任命原因相對較易理解，那就是前兩者涉及金融安全和財政穩健，而後兩個政策局則關乎國家安全，因此在當前的地緣政治局勢之中，這「兩條腿」必須站穩陣腳，與候任行政長官共同抵禦外國勢力以類似對付俄羅斯的方法，利用香港進行財金暗戰，乃至顛覆國家。

（2）提升效率--不少評論把幾位專業界別出身的技術型官僚視作同一類別，然而從管治理念的角度出發，也許更值得注意的是教育局和原來的環境局（重組後為「環境及生態局」）兩位副局長升任局長。由於兩位副局長本身較其局長具備更多專門知識，因此上任後的焦點將轉為對付內部山頭主義，透過制定標準作業程序，以加強執行效率。

（3）專科專局--除卻以上已經提及的問責官員外，餘下來由專業人士擔任局長的有：醫務衞生局、運輸局、房屋局、商務及經濟發展局、創新科技及工業局等5個政策局，另外新任律政司司長亦可納入這一組。預料他們將從自己的專長領域出發，針對現行官僚制度中各種過時舉措，提出更貼合市場需要的新指引，估計各個對應政策分別為：基層醫療、隧道管理、組裝合成建築法、大灣區商貿對接、轉譯研究及再工業化等等

政黨提拔轉型 化解官僚文化

（4）政黨提拔--傳媒大肆報道「有3名立法會議員過檔」，當中除了律政司副司長和民政及青年事務局局長這兩個職位，也把上述創新科技及工業局局長歸進這組；但以此方式作分類，乃事實陳述，卻難有深一層的分析意義。反而更值得探討的一點，是撇除了本身是科研人才的那位議員，其餘兩人皆是建制大黨（民建聯及工聯會）內的第二梯隊明星，兩人既擁有相當程度的地區經驗，且在完善選舉制度後轉換了跑道，從選委界別出綫，可以說某程度上，今次安排已把進入選委界別，打造成較資深議員「升級轉型」的新平台。

（5）奮進官僚--由政務官出身的高官，除了財政司副司長外，還散落在公務員事務局、勞工及福利局、發展局、文化體育及旅遊局這4個政策局當局長。與之前各組別比較，此組別要處理的議題最為複雜，各有棘手問題要與內外不同持份者博弈，故即使近期輿論不斷聲討官僚文化，最後還是得依靠AO來化解--

i.公務員事務局：特區如何加快與內地融合，尤其建立恒常的實務合作框架（即超越資訊交流層次），乃下屆政府施政的重中之重，故公務員事務局需要物色深諳國情兼普通話流利的中高層級官員，並部署他們在關鍵崗位，始避免上有政策卻下有對策、表面忙碌但實則拖延執行的情況發生。

ii.勞工及福利局：今屆政府在勞工政策方面縱然成績亮麗（逐步令勞工假與法定假日數看齊、延長產假及引入侍產假、取消強積金對冲），卻於第5波疫情時在安老院抗疫方面馬失前蹄。固然，沒採取更進取的接種疫苗措施，與社會福利署長期未能嚴厲監管業界亦有間接關連，加上童樂居事件，以及上月首讀之《院舍法例》修訂引入院舍主管註冊制度，如何鞭策社會福利署加強力度監管院舍，勢成硬仗。

急攻為本出政績 建管治威信

iii.發展局：「明日大嶼」尚在研究階段，隨着政府換屆、各方勢力洗牌，估計有既得利益集團將用一切手段，阻撓特區政府建立土地儲備。怎樣在激烈爭議中找到新平衡，要靠熟悉政策歷史和相關法律程序的AO居中調停。

iv.文化體育及旅遊局：由政務官出身之官員統領這個全新組成的政策局，估計並非因為對政策熟悉，而是看準其跨局協調能力，畢竟文化體育過去屬民政事務，而旅遊則屬商務，兩個政策範疇原先來自的政策局之管理文化大不相同，故此需要由AO重新訂定內部程序，尤其資源規劃如何配合業界的新方式。

總括而言，李家超新班子之用人部署，明顯是以急攻為本，務求以最短時間做出政績，藉此建立管治威信。至於能否如願，則一年後的今天，當自有分曉。

▲ 下任特首李家超新班子之用人部署，明顯是以急攻為本，務求以最短時間做出政績，藉此建立管治威信。（資料圖片）