鞏固國際金融中心 港聚焦2大優勢

立法會近日通過了一項議員議案，促請特區政府制定具體的政策措施，以強化及鞏固香港作為國際金融中心的地位，並提升香港整體競爭力，這也是本人和經民聯一直以來都認同並支持的。

暢通金融科技 惠及其他行業

為了應付環球經貿出現的種種新挑戰，香港必須發展多元產業，既要培植新興產業，也要鞏固4大支柱產業，包括金融業。不過，香港正面對其他金融中心的劇烈競爭，幸好我們有國家的堅定支持，十四五規劃綱要明確指出，「支持香港提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能。」我們應該配合國家所需，發揮香港所長，促進金融業多元化發展，在維持市場穩定的同時，引入有利的營商環境，促進金融創新，並提升金融業服務實體經濟的能力。

在具體發展方向上，香港可聚焦於兩大優勢領域，加快推動金融科技和綠色金融。

所謂金融科技，是指利用資訊及通訊技術即ICT提供金融服務，香港具備世界級的ICT基建，同時，金融監管法規清晰，資本自由進出，對於發展金融科技有很大的優勢，也有助發展網絡經濟，惠及其他行業。伴隨粵港澳大灣區城市之間的交流互動日趨頻繁，香港開發的「數碼個人身份」（eID）和電子支付系統都應該設法與大灣區內各相關係統互聯互通，促進建立「跨境電子商貿平台」。香港更可以利用其國際經驗，協助訂立相關的統一標準，以促進區內人流、物流、信息流、資金流和服務流的暢通。

綠色經濟轉型 發展融資平台

綠色經濟轉型是未來的另一項趨勢，為了實現碳中和，《2021年施政報告》公布，未來15至20年，政府將投放約2,400億元，推行各項減緩和適應氣候變化的措施。事實上，發展綠色金融已成為世界各地重視的策略工具，本會亦在2018年11月15日通過了根據《借款條例》動議的擬議決議案，落實政府綠色債券發行計劃，本人作為該擬議決議案小組委員會主席，支持並樂見其成。

此外，香港應致力發展成為綠色企業和項目首選的融資平台。本人曾擔任香港品質保證局主席，了解到該局是亞太區具領導地位的認證機構之一，對於促進區內綠色金融和綠色項目的發展不遺餘力，自2016年開始「綠色金融認證計劃」的研發工作，為發行者的綠色金融債務工具提供第三方認證服務，並於2018年3月正式推出，不但有助提升綠色金融的公信力及持份者信心，更有助推動環境友善投資，以及促進大灣區綠色金融和產業的發展。

要鞏固香港國際金融中心的地位，我們亦必須居安思危，促進市場發展與防範金融風險不能偏廢，應該加強網絡和數據安全，以及進一步優化金融監管體制，並為新形勢下有可能出現的特大金融危機制定預案，防患於未然。

▲ 要鞏固香港國際金融中心的地位，必須居安思危，促進市場發展與防範金融風險不能偏廢。（資料圖片）