半數日企仍用IE 軟件商：恐經營混亂

面世27年的微軟IE瀏覽器已正式退役，雖然微軟過去一年已不斷提醒用戶要早作準備，但有調查發現，在今年3月時，仍有多達49%日本企業仍在使用IE工作；有軟件開發商甚至警告，這些企業如未能順利過渡至其他替

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