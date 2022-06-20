半數日企仍用IE 軟件商：恐經營混亂 行政人員版 2022/06/20 分享： 分享： 面世27年的微軟IE瀏覽器已正式退役，雖然微軟過去一年已不斷提醒用戶要早作準備，但有調查發現，在今年3月時，仍有多達49%日本企業仍在使用IE工作；有軟件開發商甚至警告，這些企業如未能順利過渡至其他替 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Snapchat Plus研收費 年費380元設獨家功能 今日 Snapchat Plus研收費 年費380元設獨家功能 Substance 3D更新 助建構沉浸式體驗 2022/06/17 Substance 3D更新 助建構沉浸式體驗 美日研2納米芯片 料最快2025年量產 2022/06/17 美日研2納米芯片 料最快2025年量產 8BitDo手掣Lite SE 改善殘障用家遊戲體驗 2022/06/16 8BitDo手掣Lite SE 改善殘障用家遊戲體驗 拒刪俄烏戰事資訊 維基百科遭俄罰69萬 2022/06/16 拒刪俄烏戰事資訊 維基百科遭俄罰69萬 科技行業 科技硬件 科技軟件 軟件 商業