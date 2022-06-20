Snapchat Plus研收費 年費380元設獨家功能 行政人員版 2022/06/20 分享： 分享： 愈來愈多應用程式推出付費服務，有應用程式研究人員近日發現疑似Snapchat付款計劃的內容，更搶先曝光Snapchat Plus收費方案。 The Verge報道，Alessandro Paluzzi在 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 半數日企仍用IE 軟件商：恐經營混亂 今日 半數日企仍用IE 軟件商：恐經營混亂 Substance 3D更新 助建構沉浸式體驗 2022/06/17 Substance 3D更新 助建構沉浸式體驗 美日研2納米芯片 料最快2025年量產 2022/06/17 美日研2納米芯片 料最快2025年量產 8BitDo手掣Lite SE 改善殘障用家遊戲體驗 2022/06/16 8BitDo手掣Lite SE 改善殘障用家遊戲體驗 拒刪俄烏戰事資訊 維基百科遭俄罰69萬 2022/06/16 拒刪俄烏戰事資訊 維基百科遭俄罰69萬 商業 商業營銷 科技行業 科技硬件 科技軟件 服務 Snapchat 歐元