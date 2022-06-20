李家超：新班子結果為本 解市民所困 港澳辦冀新政府 解決住房通關貧富懸殊 政治版 2022/06/20 分享： 分享： 中央昨日任命新一屆特區政府26名主要官員，國務院港澳辦表明，期望新政府推進解決香港住房、通關、貧富懸殊等突出問題。候任特首李家超表示，新班子以結果為目標，未來會聆聽和接觸市民，解市民所困。 在通關問題上 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 林鄭讚鄭若驊聶德權 惋惜未過渡 今日 林鄭讚鄭若驊聶德權 惋惜未過渡 李班子打團隊波 老拍檔熟絡互補 今日 李班子打團隊波 老拍檔熟絡互補 陳茂波「四人組」 聚焦房屋土地難題 今日 陳茂波「四人組」 聚焦房屋土地難題 港澳辦盼新政府 5方面有更大作為 今日 港澳辦盼新政府 5方面有更大作為 你可能感興趣 林鄭讚鄭若驊聶德權 惋惜未過渡 今日 01:00 林鄭讚鄭若驊聶德權 惋惜未過渡 李班子打團隊波 老拍檔熟絡互補 今日 01:00 李班子打團隊波 老拍檔熟絡互補 陳茂波「四人組」 聚焦房屋土地難題 今日 01:00 陳茂波「四人組」 聚焦房屋土地難題 李家超 政治 任命 劉兆佳 貧富懸殊 發展局 財政司 退休