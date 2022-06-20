中央昨日任命新一屆特區政府26名主要官員，國務院港澳辦表明，期望新政府推進解決香港住房、通關、貧富懸殊等突出問題。候任特首李家超表示，新班子以結果為目標，未來會聆聽和接觸市民，解市民所困。

在通關問題上

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