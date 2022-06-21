快將開幕的香港故宮文化博物館，其中一張重點推介的展品，是南宋時期趙伯駒創作的大型絹本山水畫《江山秋色圖》，有三米多長，而且不是司空見慣的山水畫，相當有特色。這畫的名氣確是沒另一幅今次沒有來的《千里江山圖》大，後者更長達近十二米，甚至成為了中國郵票的圖案，但兩者畫風近似，可一起討論。

對門外漢而言，最大欣賞點當是它們的色彩，所謂青綠山水畫，有別於常見的黑白山水。當中的青綠靛色，彷彿栩栩如生的山水，散落在如黃金的背景絹本之上，確是搶眼，以此來描繪大地江河，在近一千年前的時代，令人耳目一新。

今次展出的《江山秋色圖》，據考究所畫的風景，應是較位於北方的大地山巒，而非畫於北宋期間那《千里江山圖》所畫的鄱陽湖和廬山所屬的南方那種大江大河。可能是繪於南宋時代，其時北方已被蒙古所據，趙伯駒又是宋代開國皇帝的後人（宋太祖七世孫），因而也有種回望北方故土的留戀之情。

另一亮點當是中國畫與書法題字的相輔相成作風，除了畫作，也有明朝皇帝朱標的題跋，後有清朝乾隆、宣統的皇帝印璽，就是典型的經皇室認可的，又加上各種「延伸創作」的中國藝術品。

宣統即末代皇帝溥儀，可能也相當愛惜這兩幅畫作，他後來到長春在日本勢力下另起爐灶建偽滿州國，從北京故宮帶走隨行的，也包括這兩名作。此畫命途多舛，之後抗戰勝利，仍然流落東北，再到一九四九年之後，其前朝皇帝「主人」溥儀及這畫，才終被人民政府接收，輾轉再返回北京。

另一幅《千里江山圖》更神秘，一度流落民間，後再返故宮，近年則炮製出一個AR數碼版，成為中國藝術傳統新潮的代表。