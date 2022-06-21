表弟留言：「現在方便通電話嗎？」我說：「跟貓主子在按摩中，十五分鐘後致電給你。」他回覆：「我也想做你的貓咪。」

我致電表弟：「找我有甚麼事？」他說：「我是幫女友問一問你的意見。」我說：「好呀！希望可以幫到她。」他詳細地說：「早前她減肥，減了十五磅後，體重便停滯，是人們說的平台期嗎？有沒有辦法可以繼續減下去？」

我問：「她用了多少時間減了十五磅？」他說：「由第五波左右開始，大約已經有四個多月了。」我讚許地說道：「速度不錯，直至現在，低脂低糖的飲食習慣是否仍能堅持？因為根據我接觸的個案中，四個月左右，會因為減肥已有一段時間，所以會開始鬆懈。」

他好像很清楚女友的情況，說：「沒有啊！因為今次她的決心很大。」我建議：「那麼，是時候要改變飲食形式及運動計劃。減肥平台期，很大程度是因為持續的減重，令肌肉量減少，從而導致代謝速度下降，所以，需要轉換一下運動，她平日做甚麼運動呢？」

他說：「主要是跑步。」

我建議：「可以嘗試一星期有一日，轉在家進行一些高強度的肌肉鍛練運動，如果時間許可，打一場球類運動也不錯，主要是希望動一動平日少活動的肌肉。另外，飲食上，可轉換一下食物類別，例如平日習慣吃三文治早餐，現在可以轉一兩天穀物早餐。」

他口快快地說：「沒問題，我會照做的。」我笑言：「我看着你大的，減肥不用尷尬啊！記憶中，你女友身形比我還要標準，哪裏有十五磅要減呢？！」