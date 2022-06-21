現任歐洲少林寺方丈釋恒義，是少林寺第三十五代武僧。他個人很立體，四歲開始練武，武功底子紮實，雖然份屬武僧，但學歷是雙學士及MBA碩士，除了華語外，更精通德語、英語，曾在TED Talk以英語分享其人生哲學。他着重內在修練，以內引外，這包括學武和人生，因此，他教的少林功夫與我在別處學過的功法不同。

無論甚麼功夫，本源都是氣功，以內裏真氣帶動肢體，故內功深厚耍出來的功夫，跟只着重外在拳法套路的，本質上有不同。舉八段錦為例，坊間教此功法者甚多，我曾跟不同老師學過，質素參差。自以為有點底子，八個招式難不到我，殊不知跟着釋恆義教的八段錦，一套功夫需時近二十五分鐘才完成，慢功出細火，我首次耍八段錦會感到氣在身內運行，完成後大汗淋漓，而那種汗流體驗跟做心肺功能有氧運動（Cardio）有所不同。

釋恆義提醒，呼吸要輕，最好輕到不察覺到呼吸的存在──那是醍醐灌頂的一句。很多人做運動做到氣喘吁吁，曾見過有人做瑜伽拉筋動作，拉到面容扭曲、痛苦無比的樣子，那代表甚麼呢？身體不能駕馭那個負荷／招式，即未到那個層次／功力卻硬要勉強自己。能駕馭到的，必定從容、自在和穩實。想起我的瑜伽老師經常在課堂上提醒：「不要忘記微笑啊」，大概也是這個意思。

死命勉強做一個自己程度未能駕馭的動作，是好勝唔衰得？自欺欺人？還是錯放重點？若不能駕馭，那說明我們要返回最基本、踏踏實實練好基本功，基底紮實，才能自如。練任何功夫，就是學習如何在駕馭和提升難度之間，慢慢推進。功底一步一步加深了，功架自然有內勁，以前要呼吸沉重、氣吁吁或面容扭曲才能做到的招式，會逐漸應付自如。

練功，亦是練人。