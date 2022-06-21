港持續封關 非長久之計

香港人最嚮往前往日本旅遊，在新冠疫情前的2019年，約3,200萬名海外旅客到訪日本，當中內地旅客最多，約為960萬人，其次是韓國（559萬）、台灣（489萬），本港旅客則有220萬，排名第四，即每日約6,000人。

世界逐步開關 港仍嚴守

早前在瑞士達沃斯（Davos）舉辦的2022年世界經濟論壇中，日本被選為最佳的旅遊城市，而日圓滙價近日也跌至近20年低位，日本的吸引力沒法擋。現時前往日本要參加旅行團，需求不太大，相信很快日本便會開放個人遊，屆時便會出現一個奇怪而鮮明的對比：日本以及很多國家如泰國，會開放予來自很多國家的旅客，但港人外遊回港後，卻要在指定檢疫酒店住上7晚，這點在國際上恐怕會成為笑柄。

參考國際高等教育資訊機構QS的世界大學排名，在前50位的醫學院中，亞洲的有新加坡國立大學（第21位）、中文大學（第29位）、首爾大學（第32位），香港大學（第40位）、東京大學（第42位）、台灣大學（第46位），其餘的不是北美洲（10間），便是歐洲（10間）、澳洲（5間）。

再看諾貝爾醫學獎的分布，根據數據統計網站Statista，以國籍計，美國最多，有103位，隨後英國31位、德國17位、法國11位、瑞典8位、澳洲7位；在亞洲地區中，最多是日本，有4位。

嚴厲檢疫 恐失企業旅客

從科學上，不論是諾貝爾醫學獎數目最多的國家及地區，還是世界排名高醫學院數目的國家及地區，應對疫情的手法均與現時香港的封閉做法相當不同，特區政府實在很難自圓其說。

當亞洲鄰國、歐美國家等也正常生活時，特區政府當然大可繼續採用現時封閉的做法，於是很多企業、旅客只會尋找替代品，展覽、大型會議等舉辦者會找別處，因為沒有人會想到了香港以後，明明應該是從客運大樓走數分鐘後便離開，現時卻要反其道而行，去中場的大樓耗費幾小時檢測、等候，再去檢疫酒店住7晚，才可以自由，沒有人想這樣吧？

金融管理局打算在11月舉行「國際投資峰會」，邀請金融機構高層來港，但不保證可以免檢疫；可問題來了，金融界強調自由，包括人流、資金流、資訊流，金融領袖不會在酒店呆等7晚，因為對他們來說，一小時已經是很長了。讓他們免檢，其他行業也會要求同等待遇；不讓他們免檢，他們大多數不會來，以免在酒店檢疫浪費時間。我建議當局要小心行事，否則這個隔離政策會成為香港的負面宣傳，而「國際投資峰會」更可能被國際傳媒大肆進行負面報道。

備用方艙醫院 可轉平價檢疫酒店

也許，當更多國家開放時，特區政府是時候檢討港人從外地回港時的檢疫政策，雖然7晚的酒店檢疫似乎是幫助了酒店，但並非長遠之計；當各國也恢復旅遊時，港人卻被「軟禁」，從科學上、邏輯上均於理不合。特區政府或可考慮把部分備用的方艙醫院轉為平價檢疫酒店，讓海外旅遊等回來的港人可以多一個便宜的選擇，畢竟自2019年後，香港發生太多不愉快的事情，日本開關是一個好開始，讓港人開心一下。

最後再補充一句，當人及交通工具不動時，便一定沒有交通意外，正如封城一定會清零；香港可以繼續封閉，但相信很多行業不可能長遠都是如此，本港經濟會撑不住的。

▲ 當更多國家及地區開放時，特區政府亦是時候檢討港人從外地回港時的檢疫政策。（資料圖片）