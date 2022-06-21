TG Premium訂戶 解鎖多個雙重限制 行政人員版 2022/06/21 分享： 分享： Telegram創辦人Pavel Durov承認因營運成本考慮，將於6月底推出Telegram Premium訂閱收費計劃；官方網站早前已公布相關收費計劃的獨家「雙重體驗」及新增功能。惟該企強調現有所 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 印度命政府僱員 遵24項新網安指引 今日 印度命政府僱員 遵24項新網安指引 Snapchat Plus研收費 年費380元設獨家功能 2022/06/20 Snapchat Plus研收費 年費380元設獨家功能 半數日企仍用IE 軟件商：恐經營混亂 2022/06/20 半數日企仍用IE 軟件商：恐經營混亂 Substance 3D更新 助建構沉浸式體驗 2022/06/17 Substance 3D更新 助建構沉浸式體驗 美日研2納米芯片 料最快2025年量產 2022/06/17 美日研2納米芯片 料最快2025年量產 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 Telegram