印度命政府僱員 遵24項新網安指引 行政人員版 2022/06/21 分享： 分享： 繼印度政府針對B2C VPN服務商、數據中心、雲端服務供應商提出一系列網路安全規範指令後，綜合外媒報道，印度再發布政府僱員網安指南，列出24項指引，包括禁止員工使用VPN、Google Drive、 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 TG Premium訂戶 解鎖多個雙重限制 今日 TG Premium訂戶 解鎖多個雙重限制 Snapchat Plus研收費 年費380元設獨家功能 2022/06/20 Snapchat Plus研收費 年費380元設獨家功能 半數日企仍用IE 軟件商：恐經營混亂 2022/06/20 半數日企仍用IE 軟件商：恐經營混亂 Substance 3D更新 助建構沉浸式體驗 2022/06/17 Substance 3D更新 助建構沉浸式體驗 美日研2納米芯片 料最快2025年量產 2022/06/17 美日研2納米芯片 料最快2025年量產 科技行業 科技軟件 科技硬件 服務 印度 雲端 VPN USB Dropbox Google Drive