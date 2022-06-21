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印度命政府僱員 遵24項新網安指引

行政人員版 2022/06/21

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繼印度政府針對B2C VPN服務商、數據中心、雲端服務供應商提出一系列網路安全規範指令後，綜合外媒報道，印度再發布政府僱員網安指南，列出24項指引，包括禁止員工使用VPN、Google Drive、

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欄名 : 科技新知

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