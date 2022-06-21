  • 29°C
香港時間 : 2022621日 (二) 02:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

藉能力傾向測試 安排員工適合崗位

行政人員版 2022/06/21

分享：

分享：

【本報訊】心理測試（psychometric tests）近年深受亞太區企業歡迎，因為透過測驗，人力資源主管可更了解求職者和現職員工的優點、缺點、個性特徵和行為，從而更有效率地安排他們負責適合的崗位和

...

欄名 : Good Job Insight

最新專欄文章 更多

人力機構倡4大思維 助企業解IT人才荒
2022/06/20
人力機構倡4大思維 助企業解IT人才荒
故宮館夥太古地產 培育京港文化人才
2022/06/17
故宮館夥太古地產 培育京港文化人才
66%專才：軟件質素 極影響工作滿意度
2022/06/16
66%專才：軟件質素 極影響工作滿意度
新興趨勢「無限休假」 人力高層總結4指引
2022/06/15
新興趨勢「無限休假」 人力高層總結4指引
逾半科技人才 盼加薪至少6%
2022/06/14
逾半科技人才 盼加薪至少6%
職場文化 職業生涯 商業 人力資源 心理測驗

上一篇文章

倘解決供應鏈危機 須留意過剩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？