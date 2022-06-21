藉能力傾向測試 安排員工適合崗位 行政人員版 2022/06/21 分享： 分享： 【本報訊】心理測試（psychometric tests）近年深受亞太區企業歡迎，因為透過測驗，人力資源主管可更了解求職者和現職員工的優點、缺點、個性特徵和行為，從而更有效率地安排他們負責適合的崗位和 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 人力機構倡4大思維 助企業解IT人才荒 2022/06/20 人力機構倡4大思維 助企業解IT人才荒 故宮館夥太古地產 培育京港文化人才 2022/06/17 故宮館夥太古地產 培育京港文化人才 66%專才：軟件質素 極影響工作滿意度 2022/06/16 66%專才：軟件質素 極影響工作滿意度 新興趨勢「無限休假」 人力高層總結4指引 2022/06/15 新興趨勢「無限休假」 人力高層總結4指引 逾半科技人才 盼加薪至少6% 2022/06/14 逾半科技人才 盼加薪至少6% 職場文化 職業生涯 商業 人力資源 心理測驗