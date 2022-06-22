地緣政治風險攀升 突顯責任型投資重要性

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近年能源安全、全球供應鏈的穩健性和氣候變化變得密不可分，地緣政治和環境局勢愈趨緊張，導致企業需要關注縮短供應鏈和減少碳足跡，政府則需要將可持續性納入財政投資和政策框架。以上種種趨勢進一步突顯在投資組合中融入責任型投資策略的重要性。
要達致可持續的未來，企業及投資者扮演重要的角色。透過投資於帶領變革的企業和項目，投資者可幫助世界加速邁進更可持續的明天。作為全球領先的責任型投資者之一，安盛投資管理預計未來數年全球經濟將朝更可持續發展的模式推進，責任型投資儼然成為影響所有資產的投資方式。
三大支柱融入ESG 助識別潛在風險
安盛投資管理的責任型投資策略有3大支柱，首先是建立ESG數據及研究框架。團隊在研究和建立投資組合的階段融入ESG元素，為投資組合經理提供可靠定量化數據，同時進行質化研究，深入研究ESG主題怎樣影響資產、行業和地區。
經過研究及分析後，會剔除不符合責任型投資基本標準的資產，包括排除ESG評分最低，以及不遵循團隊認為屬良好管治常規的發行商，藉以緩減風險，助實現更高經風險調整潛在回報。
行使積極擁有權 互動協商促提升
更進一步是行使「積極擁有權」（Active Ownership）。安盛投資管理致力從多方面影響企業，包括與企業管理層互動協作，監察ESG表現，並透過有建設性的對話來確保企業取得進展，甚至積極就相關議題進行投票，務求在問題出現之前識別出潛在ESG風險。
ESG分析及量化評分已融入安盛投資管理的股票、固定收益和多元資產投資流程，在核心業務部的基金和策略之中，約85%¹已達到歐盟可持續金融披露條例（SFDR）第8條和第9條，意味着符合歐盟對可持續投資基金最高水平和最嚴格的監管披露規定。
地緣政治戰爭陰霾 影響能源轉型進程
此外，負責任投資策略須應對全球性事件，例如東歐的和平與安全受到烏克蘭危機的挑戰，減少二氧化碳排放的進展因取代俄羅斯能源的政治和經濟需要而受到阻礙。短期而言，這意味着更多的化石燃料利用，也意味着到2050年將全球大氣溫度升高限制在1.5℃以下的可能性降低。
對投資者來說，ESG投資在能源問題上必須變得更加細緻，專注於從化石燃料轉型的形式。有見碳減排投資主題愈趨重要，安盛投資管理深信開發有助於脫碳和提高能源效率的技術的公司應可從中受益，故一直專注發掘能源轉型所提供的投資機會。
[1]資料來源：安盛投資管理，截至31/12/2020。百分比不包括不適用的資產（在歐盟以外管理的資產，因而不在法規範圍內）截至 2020 年 12 月 31 日，股票、固定收益和多元資產管理的資產為 5,870 億歐元，其中 4,600 億歐元適用於 SFDR。
聲明
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