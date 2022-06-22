Vivienne Westwood Cafe全新夏日套餐 大學生可享優惠

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副刊版 2022/06/22

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6月接近尾聲，大學生終於放暑假了，同時亦意味着即將有一班新鮮人準備畢業投身社會。經歷了數個月的「咖啡當水飲」、捱夜趕報告、徹夜未眠溫書的日子，各位大學生是時候好好放鬆心情了。Vivienne

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欄名 : 新鮮熱辣

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