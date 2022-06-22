Vivienne Westwood Cafe全新夏日套餐 大學生可享優惠 副刊版 2022/06/22 分享： 分享： 6月接近尾聲，大學生終於放暑假了，同時亦意味着即將有一班新鮮人準備畢業投身社會。經歷了數個月的「咖啡當水飲」、捱夜趕報告、徹夜未眠溫書的日子，各位大學生是時候好好放鬆心情了。Vivienne ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 中環日本丼飯專門店新登場 親民價嘗Omakase魚生丼 2022/06/20 中環日本丼飯專門店新登場 親民價嘗Omakase魚生丼 西九文化區7月音樂精選 逢周六晚推多場免費騷 2022/06/16 西九文化區7月音樂精選 逢周六晚推多場免費騷 送給滿分紳士爸爸 4款父親節蛋糕推介 2022/06/15 送給滿分紳士爸爸 4款父親節蛋糕推介 御名園全新晚市套餐 創新手法炮製經典中菜 2022/06/13 御名園全新晚市套餐 創新手法炮製經典中菜 合味道紀念館香港開幕一周年 推出全新偵探解謎遊戲 2022/06/11 合味道紀念館香港開幕一周年 推出全新偵探解謎遊戲 餐廳 大學 銅鑼灣 咖啡 海鮮 蝦 畢業 飲品 Cafe 檸檬