有些電影，可能內容已記不清，但會有一兩句對白，箇中角色唸出來時，仿如抖出觀眾心底話，剎那就想喊出：「說得太對了／太好了！」拍案叫絕的衝動。記得有齣戲，有人問主角：「為何你們那麼執着要贏、要攞獎？」回答大概如下：「因為我們內心不夠強大，所以要用獎項去告訴別人我們是強大的，當有天我們內心夠強大時，就毋須靠獎去撑起內心」，可謂一針見血。

內心不強又要裝強，衍生很多心理扭曲的問題，正如戲中主角說，內心愈不夠強，就愈想做阿一，因為要自證最威猛，遇上擋路的人或事統統視為敵人（滿腦敵人，必處處樹敵，這又衍生另外一個邏輯問題：處處為敵者，會做到阿一？）。

焦點凝於外在，譬如：如何攞／搶個第一名銜回來？誰是敵人（基本上所有比佢強／不認同佢最強／睇穿佢唔多強的人）？焦點老放在望住外面，卻不檢討自己，內裏只會仍是虛，於是，一個惡性循環無限loop。

硬裝強但其實又唔多強者，容易發展成neurotic（神經質／神經敏感）人格，因為不懂處理跟自己不同的看法／意見／批評，對方只要有蛛絲馬迹顯示不認同自己乃最頂呱呱之曠世人物，其敏感神經立即被挑動，迅速啟動「如臨大敵」機制，演變成一種非得要令對方膜拜自己的、幾近強迫症狀態。但真正內心強大的人，又點會郁啲就神經過敏呢？真正內心強大的人，會遇強愈強，亦只會愛才，不會忌才。

如果不幸碰到這樣想威其實又無視野威得起的人物（或上司或同事又或其他人），毋須慨歎，因為總有這類人在左近，我們都見過，根本不必勞氣，亦毋須硬碰，好心提點也是罪，當然更不要在其面前呈現任何形式的笑；內心虛浮之人不堪一擊，即使說笑也可疑，何必撩動其神經？

面對這類人，宜保持距離，再旁觀其舞刀弄劍自以為最強，查實，人家看到的只係一名裝強的「傻強」。