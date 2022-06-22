繼往開來振經濟 金融會計拓新機

候任行政長官李家超將於7月起帶領其管治團隊，為香港未來5年開啟新的篇章。適逢香港回歸25周年，新一屆特區政府領導班子需要繼往開來，短期內振興經濟、改善市民生活質素，中長期鞏固金融中心優勢和提升國際競爭力，同時面對加息通脹、人口老化和人才流失、國際政治環境不明朗、經濟下行風險等多重挑戰，可謂責任重大。

平衡控疫通關 未來施政關鍵

李家超在參選政綱中曾提及，上任後會把通關作為首要任務，並與內地相關部門討論通關的條件，移除所有通關的障礙。我相信大部分企業及經貿團體都會認同，這是短期最有利本港經濟復甦的一項舉措，亦有助提升新特首上任後的民望；而持續的疫情控制與放寬社交距離限制、恢復國際往來，這兩者間的平衡，預計將是上任後一兩年內施政的關鍵，尤其如何應對近期本港疫情出現輕微的反彈，達到結果為本的施政效果，將體現新一任特首的政治智慧。

澳洲會計師公會《2022年香港經濟前景調查》結果顯示，跨境往來限制和新冠疫情，是本港今年經濟增長的最大障礙。在第5波疫情爆發前，有78%的受訪者預計，其所在企業在未來3年內，會將業務擴展到香港以外的地區，內地是首選目的地，其次是東南亞地區。

恢復跨境往來 最有助振興經濟

不過，隨着今年年初本港爆發第5波疫情，加上嚴厲的社交距離限制措施，對本地企業帶來嚴重衝擊，本地第一季經濟收縮4%，亦令全年經濟增長展望下調。

早日恢復跨境往來，無疑是最有助振興本港經濟、加快融入大灣區其他城市的發展、與東盟市場及其他地區建立更緊密聯繫的措施。以今年11月金融管理局擬舉辦的國際投資峰會為例，若成功舉行，將會成為新冠疫情爆發以來，在本港舉行的最大型國際金融盛事，大大有利本港國際金融中心的聲譽，但隔離限制或對國際金融領袖來港出席意慾有一定的影響。

通過幾十年的努力，香港奠定了國際金融中心的地位，7次榮登全球IPO集資榜首，亦擁有最大的離岸人民幣資金池，以及活躍的人民幣交易市場。未來5年，隨着多項與內地金融市場互聯互通的政策深化落實，以及全球可持續金融加快發展，在繼續提升本港金融業國際競爭力方面，新一屆特區政府大有可為。

深化互聯互通 增港金融競爭力

除了融資和資產管理，以及發展人民幣業務之外，香港的債券市場仍有很大的發展潛力。作為亞洲領先的債券樞紐，香港特區政府和金融管理局通過多項措施，例如稅務優惠等，推動本港債券市場發展。去年本港的債券發行額按年增長9%，達到4,016億美元，而離岸人民幣債券發行額亦按年顯著增長35%至867億美元。

善用優勢 發展綠色金融樞紐

自「債券通」啟動以來，「北向通」已吸引全球3,000多間機構投資者參與，而綠色和可持續金融，亦成為債市發展的新動力。去年深圳市政府在香港發行50億元離岸人民幣債券，其中39億元為綠色債券，對內地發行人來港發行綠債，起到了示範推動作用。

有見及此，我們建議新一屆特區政府，利用好本港全球領先的綠色評估認證機構和國際投資者，以及把握內地綠色發展帶來的龐大機遇，繼續通過激勵措施和監管改革，鼓勵金融機構擴大綠色和可持續融資的選擇範圍，並提供更多以人民幣計價的綠色金融產品，發展香港成為綠色金融樞紐和區域性碳交易中心。

此外，憑藉香港滙聚眾多國際機構投資者以及債券交易商，加上「債券通」帶來的互聯互通機遇，建議特區政府繼續通過引入激勵政策，擴大本港債市的規模，豐富債券種類，以及完善新債發行和交易平台；同時，建議特區政府利用本港在國際上非常高的信貸評級，考慮向國際機構投資者發行長達30年以上的長期債券，以此彰顯香港對下一個25年甚至更長遠的未來保持繁榮穩定的信心。

促金融專才流動 融入大灣區發展

大量的專業人才是金融服務業發展的關鍵，2020年業界僱用了超過27萬人；在未來5年，我們建議新一屆特區政府能簡化引入外地優質人才程序，並設立更多優惠政策，吸引人才來港，同時呼籲特區政府繼續與業界攜手，推動金融會計兩地深化融合，便利兩地專業人才交流合作，以及本港專業人才在大灣區內開展專業服務。內地為本港會計服務業最大的輸出市場，在兩地會計準則持續趨同大勢下，業界將持續提升專業服務水平，為兩地企業提供高質素服務。

未來5年，在新一屆領導班子率領下，我們期待香港能在發揮原有金融優勢的同時，積極探索更多新的經濟發展機遇，全面提升香港國際競爭力，再譜輝煌新篇章！

▲ 未來5年，隨着多項與內地金融市場互聯互通的政策深化落實，以及全球可持續金融加快發展，在繼續提升本港金融業國際競爭力方面，新一屆特區政府大有可為。（資料圖片）