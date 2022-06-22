親友初確 陳國基丘應樺提前隔離

七一慶典在即，新班子周四起要進行「5+2」的7天隔離；怎料，候任政務司司長陳國基、候任商務及經濟發展局局長丘應樺，昨日雙雙突然成為「密切接觸者」，要提前隔離。

政府發言人昨晚發稿，指陳國基的太太及丘應樺

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