親友初確 陳國基丘應樺提前隔離 政治版 2022/06/22 分享： 分享： 七一慶典在即，新班子周四起要進行「5+2」的7天隔離；怎料，候任政務司司長陳國基、候任商務及經濟發展局局長丘應樺，昨日雙雙突然成為「密切接觸者」，要提前隔離。 政府發言人昨晚發稿，指陳國基的太太及丘應樺 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 林鄭卸任後生活 夫婦「各自精采」 2022/06/21 林鄭卸任後生活 夫婦「各自精采」 重過普通人生活 林鄭：沒甚麼要準備 2022/06/20 重過普通人生活 林鄭：沒甚麼要準備 下屆「雙料議員」 料增至最少8人 2022/06/18 下屆「雙料議員」 料增至最少8人 「新方向」成員 研參選專業團體 2022/06/17 「新方向」成員 研參選專業團體 劉業強核酸檢測初確 居家檢疫 2022/06/16 劉業強核酸檢測初確 居家檢疫 陳國基 隔離檢疫 立法會 快速測試 慶典 商務及經濟發展局 發展局