研究倡僱主4招 改善員工精神健康 行政人員版 2022/06/22 分享： 分享： 【本報訊】疫情期間本港不少企業實施彈性上班、遙距工作等新工作模式，加上企業日益重視員工的精神健康和福祉，令港人重新審視各工作模式所帶來的影響。 有調查顯示，7成港人的精神壓力來自工作，較多港人認為遙距工 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 藉能力傾向測試 安排員工適合崗位 2022/06/21 藉能力傾向測試 安排員工適合崗位 人力機構倡4大思維 助企業解IT人才荒 2022/06/20 人力機構倡4大思維 助企業解IT人才荒 故宮館夥太古地產 培育京港文化人才 2022/06/17 故宮館夥太古地產 培育京港文化人才 66%專才：軟件質素 極影響工作滿意度 2022/06/16 66%專才：軟件質素 極影響工作滿意度 新興趨勢「無限休假」 人力高層總結4指引 2022/06/15 新興趨勢「無限休假」 人力高層總結4指引 職業生涯 職場文化 疫情 香港 壓力 遙距工作 工作時數