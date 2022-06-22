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研究倡僱主4招 改善員工精神健康

行政人員版 2022/06/22

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【本報訊】疫情期間本港不少企業實施彈性上班、遙距工作等新工作模式，加上企業日益重視員工的精神健康和福祉，令港人重新審視各工作模式所帶來的影響。

有調查顯示，7成港人的精神壓力來自工作，較多港人認為遙距工

...

欄名 : Good Job Insight

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