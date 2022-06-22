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Cloudflare服務中斷 影響多個社交平台

行政人員版 2022/06/22

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近年不少企業使用雲服務平台，期望可以更完善管理企業數據。不過，智能化雲服務平台Cloudflare昨出現短暫中斷，導致不少社交平台受到影響。據悉，該企正積極調查事故成因。

TechCrunch報道，

...

欄名 : 科技新知

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