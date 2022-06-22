Cloudflare服務中斷 影響多個社交平台 行政人員版 2022/06/22 分享： 分享： 近年不少企業使用雲服務平台，期望可以更完善管理企業數據。不過，智能化雲服務平台Cloudflare昨出現短暫中斷，導致不少社交平台受到影響。據悉，該企正積極調查事故成因。 TechCrunch報道， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 低代碼雲機械人 冀推廣至港傳統行業 今日 低代碼雲機械人 冀推廣至港傳統行業 印度命政府僱員 遵24項新網安指引 2022/06/21 印度命政府僱員 遵24項新網安指引 TG Premium訂戶 解鎖多個雙重限制 2022/06/21 TG Premium訂戶 解鎖多個雙重限制 Snapchat Plus研收費 年費380元設獨家功能 2022/06/20 Snapchat Plus研收費 年費380元設獨家功能 半數日企仍用IE 軟件商：恐經營混亂 2022/06/20 半數日企仍用IE 軟件商：恐經營混亂 科技行業 科技硬件 科技軟件 商業 社交平台 服務