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屈臣氏「我賞‧您賺」 易賞錢會員享高達16倍積分

行政人員版 04:00 2022/06/22

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黛安做咗易賞錢會員多年，最開心就係購物儲積分後可以當錢使！公關姊妹話，屈臣氏全綫門市及網店，由即日起至6月30日，O+O綫下綫上將為易賞錢會員推出「我賞‧您賺」年中大激賞，精選超過480件個人護理、醫藥保健及美肌護膚產品，入手即賺10倍、5倍或2倍積分，例如買指定WatsMask口罩，可賺2倍積分；買WatsLife滴雞精（原味）50毫升6包，可賺5倍積分；買屈臣氏維他命C+鋅水溶片30片，可賺10倍積分。如果易賞錢App會員買滿$600，更可全單再額外賺6倍積分，合共賺取高達16倍易賞錢積分，然後再用積分當錢使。

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本文轉載自《晴報

WatsLife滴雞精

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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