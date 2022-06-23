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尖沙咀柯士甸路28號 全幢商廈招標

地產版 2022/06/23

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地址：尖沙咀柯士甸路28號

面積：17,927平方呎

賣點：全幢交吉，屬銀主盤，樓高19層，地下至3樓為商舖，4至18樓為寫字樓，每層1伙，各單位附有專用洗手間及獨立冷氣，地盤面積約1,531平方呎，總建

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欄名 : 拍賣行情

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