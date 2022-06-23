尖沙咀柯士甸路28號 全幢商廈招標 地產版 2022/06/23 分享： 分享： 地址：尖沙咀柯士甸路28號 面積：17,927平方呎 賣點：全幢交吉，屬銀主盤，樓高19層，地下至3樓為商舖，4至18樓為寫字樓，每層1伙，各單位附有專用洗手間及獨立冷氣，地盤面積約1,531平方呎，總建 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 荃灣永華工業大廈 92平方呎叫價65萬 今日 荃灣永華工業大廈 92平方呎叫價65萬 柴灣森龍工廈7樓A室 每呎叫價3651 2022/06/16 柴灣森龍工廈7樓A室 每呎叫價3651 荃灣永華工廈工作室 連租約備裝修開價65萬 2022/06/16 荃灣永華工廈工作室 連租約備裝修開價65萬 旺角中心1座連租約舖 叫價238萬 2022/06/16 旺角中心1座連租約舖 叫價238萬 九龍灣美羅中心2單位 備裝修開價890萬 2022/06/09 九龍灣美羅中心2單位 備裝修開價890萬 銀主盤 尖沙咀 佐敦