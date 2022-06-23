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環海‧東岸400餘萬入場 合上車族

地產版 2022/06/23

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土瓜灣環海‧東岸約4年樓，為區內新貴物業，主攻開放式單位，所有單位均屬開放式廚房，入門價約400餘萬元，租金約1.1萬元，合上車族和收租客。

由九龍建業發展的環海‧東岸位於崇安街23號，單幢式設計，分

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