環海‧東岸400餘萬入場 合上車族 地產版 2022/06/23 分享： 分享： 土瓜灣環海‧東岸約4年樓，為區內新貴物業，主攻開放式單位，所有單位均屬開放式廚房，入門價約400餘萬元，租金約1.1萬元，合上車族和收租客。 由九龍建業發展的環海‧東岸位於崇安街23號，單幢式設計，分 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 環海‧東岸1C座高層D室（4年樓） 今日 環海‧東岸1C座高層D室（4年樓） 環海‧東岸1C座中層D室（4年樓） 今日 環海‧東岸1C座中層D室（4年樓） 環海‧東岸1C座低層K室（4年樓） 今日 環海‧東岸1C座低層K室（4年樓） 你可能感興趣 環海‧東岸1C座高層D室（4年樓） 今日 01:00 環海‧東岸1C座高層D室（4年樓） 環海‧東岸1C座中層D室（4年樓） 今日 01:00 環海‧東岸1C座中層D室（4年樓） 環海‧東岸1C座低層K室（4年樓） 今日 01:00 環海‧東岸1C座低層K室（4年樓） 成交 放盤 土瓜灣 環海‧東岸 九龍城 香港 紅磡 啟德 九龍城區 九龍