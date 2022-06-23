全新寵物友善Cafe推介 由西環食到將澳軍澳 副刊版 2022/06/23 分享： 分享： 在香港，可讓寵物進入的食肆，選擇始終不多，故當有新的pet-friendly餐廳，一眾主子便會很雀躍。 最近將軍澳南又有新選擇：以美國復古風為主調的「Route 99」，是佔地7,000呎的餐廳，充滿紐 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Vivienne Westwood Cafe全新夏日套餐 大學生可享優惠 2022/06/22 Vivienne Westwood Cafe全新夏日套餐 大學生可享優惠 中環日本丼飯專門店新登場 親民價嘗Omakase魚生丼 2022/06/20 中環日本丼飯專門店新登場 親民價嘗Omakase魚生丼 西九文化區7月音樂精選 逢周六晚推多場免費騷 2022/06/16 西九文化區7月音樂精選 逢周六晚推多場免費騷 送給滿分紳士爸爸 4款父親節蛋糕推介 2022/06/15 送給滿分紳士爸爸 4款父親節蛋糕推介 御名園全新晚市套餐 創新手法炮製經典中菜 2022/06/13 御名園全新晚市套餐 創新手法炮製經典中菜 將軍澳 狗 Cafe 西環 堅尼地城