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全新寵物友善Cafe推介 由西環食到將澳軍澳

副刊版 2022/06/23

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在香港，可讓寵物進入的食肆，選擇始終不多，故當有新的pet-friendly餐廳，一眾主子便會很雀躍。

最近將軍澳南又有新選擇：以美國復古風為主調的「Route 99」，是佔地7,000呎的餐廳，充滿紐

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欄名 : 新鮮熱辣

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