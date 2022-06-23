全新寵物友善Cafe推介 由西環食到將澳軍澳

在香港，可讓寵物進入的食肆，選擇始終不多，故當有新的pet-friendly餐廳，一眾主子便會很雀躍。

最近將軍澳南又有新選擇：以美國復古風為主調的「Route 99」，是佔地7,000呎的餐廳，充滿紐

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