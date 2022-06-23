要在「KITCHAN」訂個座位，殊不容易，因非凡創意加上濃情厚意，是此店特色。

單是頭盤已集多國精粹--泰國柚子沙律、日本醬燒豆腐加越南粉卷（Banh Cuon），是最常見的基本菜式，但若要把基本菜做到既地道且高水平，便不容易了；同時弄三個地道菜作頭盤，顯見師傅在賣弄工夫，醫生實也佩服他能掌握各地風味。

從東南亞回到中國，鮑魚鵝掌亞拉斯加大蟹，基本食材靚加上用心製作，味道無懈可擊，但這並非醫生至愛，反而是最後一道咖喱牛腩麵，真令人讚歎不已，全席譁然。先聲奪人，一雙筷子懸空掛起麵條，視覺效果見證師傅創意，惟不止於此，品嘗那日式咖喱牛腩，甜度適中、香味誘人，雖已是尾道，醫生也吃了兩碗。

甚至甜品也是自家製，千層蛋糕，輕盈忌廉不甜，只有奶香，幸好師傅不打算進軍甜品，否則，以千層蛋糕聞名的名店，必備受威脅。完美晚膳未止於此，飯後還有Karaoke，師傅太太為客人高歌一曲。

說到這裏，讀者定想問訂座電話，可惜醫生無可奉告，因師傅實為某名牌時裝品牌創辦人Bobby，他姓陳，故朋友們把他親手炮製的晚宴稱為「KITCHAN」。

從他身上領略到，成功猶如一道好菜，成分、比例極為重要，若有三分天賦便要加七分努力，就如那咖喱牛腩麵，Bobby想到擺盤的點子，但也經多番努力嘗試，才能弄到筷子懸空的效果。

單靠天賦或單靠努力成功的人，萬中無一。

▲ 一雙筷子懸空掛起麵條