想健康，必須遠離高果玉米糖漿（High Fructose Corn Syrup, HFCS），它是人工合成果糖，極為邪惡；但它就在我們左近：汽水、糖果、果汁飲品、台式手搖飲品、果占、班㦸窩夫糖漿等。玉米糖漿的甜度，高得可怕，若蔗糖的甜度是100，玉米糖漿就是173，所以吸收玉米糖漿，致肥是必然，不但增加罹患糖尿病風險，更對肝臟造成傷害。

我們的身體，只有肝臟能代謝果糖，若吸收太多的話，肝在代謝過程過度負荷，會把它轉為脂肪，長期積聚就會變成脂肪肝。認識有人每日至少飲兩罐汽水，結果飲出個脂肪肝。而最邪惡的是，進食糖漿會令人「唔識飽」，美國賓夕凡尼亞州大學研究發現，當人進食糖漿後，產生肚餓感的胃部賀爾蒙Ghrelin會上升。

過往已有大量研究，證實玉米糖漿對身體的各種害處，但為何這樣邪惡的致肥元兇，仍可大量生產和應用呢？這要追溯到七○年代，美國生產粟米過剩，於是有商人把大量廉價粟米加工製成玉米糖漿，業界如獲至寶，因能大大減低成本。到八○年代，兩大汽水生產商宣布以玉米糖漿取代蔗糖。有些朋友以為喝橙汁汽水聽起來比較健康、較少罪惡感，其實是自欺欺人。首先，橙汁汽水的含糖量不比其他汽水少，而那些橙味，主要是來自人工香味。

當然，美國玉米糖漿業界在背後也做了很多lobbying（游說）工作，去維護自己的利益，例如，他們不斷游說政府應堅持向進口蔗糖抽取關稅，那麼，玉米糖漿的低價就成為飲食品工業很吸引的原料，因成本比用進口蔗糖便宜得多。

這幾十年來，全球不少人類罹患的各種病痛，隨着美國的速食飲食文化盛行而劇增，而美國本土癡肥問題亦日趨嚴重，這都是吃出來的禍，背後一班政治家和業界所着眼考慮的，只是龐大利益而非公眾健康。