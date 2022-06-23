美加息風暴 中國避風港角色恐變

為了抑制通脹，美聯儲實施了數十年來最大幅度的加息，接下來可能將會採取更多措施。過去幾個月，全球投資者的避險情緒明顯，但中國是例外，因為人民銀行的貨幣政策相對寬鬆，加上國內疫情好轉、防疫措施正在放寬，中國金融市場得以免受全球避險情緒的影響。在本文中，我們將會分析中國資本市場的現況和未來趨勢。

全球市場於本月前兩星期面臨拋售，中國市場情緒則上揚（圖一），人民幣表現相對穩定，兌美元僅下跌0.45%，反觀亞洲其他貨幣兌美元，則平均貶值1.9%。與此同時，境內股票再次迎來淨資本流入（圖二），滬深300指數飈升3.9%，而亞洲其他股指下跌4.6%。

不過，截至上月，中美息差擴大仍然繼續導致中國債券遭到拋售，外國投資者已經連續4個月出現淨拋售，導致外資持有債券自2016年以來首次按年下降（圖三）。

在這場全球風暴中，中國避風港的角色可以維持多久？我們將從經濟增速、監管變化、地緣政治3方面進行分析。

觀望經濟反彈力度 監管紅綫

首先，在疫情方面，中國已經開始放寬防疫限制，但動態清零政策令經濟難以出現V形反彈；即使實施貨幣和財政刺激，更加寬鬆的貨幣政策可以支援股市資金流入，但投資者需要看到經濟反彈的證據，才能提振企業利潤；更有可能的情況是，今年中國經濟出現U形復甦，對股市資金流動的積極推動有限。

其次，監管紅綫並未消失。雖然有迹象表明，當局對互聯網平台的審查似乎有所放寬，例如滴滴在電動車領域的新投資、有關螞蟻集團IPO的傳聞等，政府也正在給予房地產開發商更多支持，但仍存在監管不確定性。

對於香港而言，監管變化尤其重要，因為大型科技股在港股中所佔份額日益增加，而且投資者對房地產高收益債券的信貸風險感到擔憂。

制裁風險 或抵銷積極情緒

第三，從烏俄戰爭到中美戰略競爭，地緣政治仍然是不可忽視的關鍵因素。美國取消部分進口關稅和達成審計合規協定，可能會有所幫助，但美國對華投資禁令的覆蓋範圍正在擴大，歐洲也可能仿效；制裁風險也會帶來影響，可能會抵銷積極情緒。

總體而言，中國作為避風港的角色可能是短暫的。在股市方面，經濟復甦低於預期，可能會讓投資者望而卻步；在債市方面，美聯儲更加鷹派的措施，只會令息差進一步擴大，意味債券外流會持續。只有經濟增速更強勁、監管壓力減少、地緣政治風險降溫，才有可能會帶來改善。

▲ 由於貨幣政策相對寬鬆，加上國內疫情好轉、防疫措施正在放寬，中國金融市場得以免受全球避險情緒的影響。（中新社資料圖片）