創量子網研究中心 亞馬遜拓全球網絡

全球不少科技巨頭都在進行量子運算項目，當中亞馬遜（Amazon）在去年已為旗下的亞馬遜網絡服務（AWS）成立量子計算中心。亞馬遜宣布將擴展量子技術至更廣泛層面，並成立AWS量子網絡研究中心（CQN），

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