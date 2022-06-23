創量子網研究中心 亞馬遜拓全球網絡 行政人員版 2022/06/23 分享： 分享： 全球不少科技巨頭都在進行量子運算項目，當中亞馬遜（Amazon）在去年已為旗下的亞馬遜網絡服務（AWS）成立量子計算中心。亞馬遜宣布將擴展量子技術至更廣泛層面，並成立AWS量子網絡研究中心（CQN）， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 微軟Azure Face 撤情感識別存取權 今日 微軟Azure Face 撤情感識別存取權 Cloudflare服務中斷 影響多個社交平台 2022/06/22 Cloudflare服務中斷 影響多個社交平台 低代碼雲機械人 冀推廣至港傳統行業 2022/06/22 低代碼雲機械人 冀推廣至港傳統行業 印度命政府僱員 遵24項新網安指引 2022/06/21 印度命政府僱員 遵24項新網安指引 TG Premium訂戶 解鎖多個雙重限制 2022/06/21 TG Premium訂戶 解鎖多個雙重限制 Amazon AWS