微軟Azure Face 撤情感識別存取權 行政人員版 2022/06/23 分享： 分享： 微軟（Microsoft）在2019年提出《負責任的人工智能標準》（Responsible AI Standards），關注AI在道德層面上的應用權責。微軟近日更新該AI道德政策，並宣布限制旗下 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 創量子網研究中心 亞馬遜拓全球網絡 今日 創量子網研究中心 亞馬遜拓全球網絡 Cloudflare服務中斷 影響多個社交平台 2022/06/22 Cloudflare服務中斷 影響多個社交平台 低代碼雲機械人 冀推廣至港傳統行業 2022/06/22 低代碼雲機械人 冀推廣至港傳統行業 印度命政府僱員 遵24項新網安指引 2022/06/21 印度命政府僱員 遵24項新網安指引 TG Premium訂戶 解鎖多個雙重限制 2022/06/21 TG Premium訂戶 解鎖多個雙重限制 人工智能 Microsoft 人臉辨識