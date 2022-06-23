七一慶典嘉賓 收「加辣版」防疫指引

七一慶典尚未知會否有國家領導人出席，但港府未敢怠慢，已再向嘉賓發放「加辣版」防疫指引，不僅活動前、活動期間有嚴格要求，七一後亦要進行為期7日的醫學監察。

活動後亦須醫學監察7天

根據最新指引，獲邀嘉賓要順

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