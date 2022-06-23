七一慶典嘉賓 收「加辣版」防疫指引 政治版 2022/06/23 分享： 分享： 七一慶典尚未知會否有國家領導人出席，但港府未敢怠慢，已再向嘉賓發放「加辣版」防疫指引，不僅活動前、活動期間有嚴格要求，七一後亦要進行為期7日的醫學監察。 活動後亦須醫學監察7天 根據最新指引，獲邀嘉賓要順 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 親友初確 陳國基丘應樺提前隔離 2022/06/22 親友初確 陳國基丘應樺提前隔離 林鄭卸任後生活 夫婦「各自精采」 2022/06/21 林鄭卸任後生活 夫婦「各自精采」 重過普通人生活 林鄭：沒甚麼要準備 2022/06/20 重過普通人生活 林鄭：沒甚麼要準備 下屆「雙料議員」 料增至最少8人 2022/06/18 下屆「雙料議員」 料增至最少8人 「新方向」成員 研參選專業團體 2022/06/17 「新方向」成員 研參選專業團體 政治 七一回歸 慶典 疫苗 口罩 酒店 司機 檢測中心 快速測試 腹瀉