CHANEL Metiers d'art 工藝坊的結晶 副刊版 2022/06/24 分享： 分享： 每年CHANEL的時裝系列，除了固定的春夏和秋冬兩季，極盡奢華的Haute Couture、冬盡春來的Resort和Pre-fall系列外，還有一個重頭戲是集品牌旗下工作坊傾盡全力炮製的Metiers ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Polo Ralph Lauren 限定店 Create Your Own 自訂個人 polo shirt 2022/06/17 Polo Ralph Lauren 限定店 Create Your Own 自訂個人 polo shirt FILA X Facetasm 首回合作 2022/06/10 FILA X Facetasm 首回合作 潮着高科技 2022/06/10 潮着高科技 BURBERRY 無盡的TB 2022/06/03 BURBERRY 無盡的TB Anna Sui本地獨賣 2022/05/27 Anna Sui本地獨賣 時裝服飾種類 時裝服飾 Chanel 法國 消費資訊 消費種類 手袋 鞋履 珠寶