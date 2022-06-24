  • 29°C
香港時間 : 2022624日 (五) 02:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

CHANEL Metiers d'art 工藝坊的結晶

副刊版 2022/06/24

分享：

分享：

每年CHANEL的時裝系列，除了固定的春夏和秋冬兩季，極盡奢華的Haute Couture、冬盡春來的Resort和Pre-fall系列外，還有一個重頭戲是集品牌旗下工作坊傾盡全力炮製的Metiers

...

欄名 : Fashion

最新專欄文章 更多

Polo Ralph Lauren 限定店 Create Your Own 自訂個人 polo shirt
2022/06/17
Polo Ralph Lauren 限定店 Create Your Own 自訂個人 polo shirt
FILA X Facetasm 首回合作
2022/06/10
FILA X Facetasm 首回合作
潮着高科技
2022/06/10
潮着高科技
BURBERRY 無盡的TB
2022/06/03
BURBERRY 無盡的TB
Anna Sui本地獨賣
2022/05/27
Anna Sui本地獨賣
時裝服飾種類 時裝服飾 Chanel 法國 消費資訊 消費種類 手袋 鞋履 珠寶

下一篇文章

Macallan M系列 破冰而出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？