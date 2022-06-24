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Macallan M系列 破冰而出

副刊版 2022/06/24

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繼上月在Art Basel推出有三手雕塑座的81年威士忌The Reach後，Macallan又「馬不停蹄」有新搞作，一次過發表Ｍ系列兩個新年份（2022年）的威士忌--Macallan M及

...

欄名 : Wine

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