超豪版天象儀+比翼報時水池登場 Van Cleef & Arpels工藝大師演奏級顯技 副刊版 2022/06/24 分享： 分享： 在「鐘錶與奇迹2022」展，Van Cleef & Arpels推出3款重磅自動機械裝置，單是巨型的「超豪版天象儀」和「比翼報時水池」已令人目瞪口呆（據知售價過千萬），完全是品牌旗下工藝大師演奏級獻技 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 Cartier 大玩架空技術 展示鏤空世界的日與夜 2022/06/17 Cartier 大玩架空技術 展示鏤空世界的日與夜 江詩丹頓化身新生女神 以解構美學重新演繹女性腕錶 2022/06/10 江詩丹頓化身新生女神 以解構美學重新演繹女性腕錶 超薄技術Piaget 2022/06/03 超薄技術Piaget Patek Philippe選擇專業 藍的原因 2022/06/03 Patek Philippe選擇專業 藍的原因 B先生70年連環飛行事件 BREITLING 2022/05/27 B先生70年連環飛行事件 BREITLING 黃金 音樂 鐘錶 瑞士 地球 鐘錶