超豪版天象儀+比翼報時水池登場 Van Cleef & Arpels工藝大師演奏級顯技

在「鐘錶與奇迹2022」展，Van Cleef & Arpels推出3款重磅自動機械裝置，單是巨型的「超豪版天象儀」和「比翼報時水池」已令人目瞪口呆（據知售價過千萬），完全是品牌旗下工藝大師演奏級獻技

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