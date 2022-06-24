Leica原型機 成史上最貴相機 副刊版 2022/06/24 分享： 分享： 作為全球最著名的古董相機及光學器材拍賣會，今年第40屆徠茲相機拍賣會的拍品讓一眾收藏家們喜出望外。今年的徠茲相機拍賣會，由奧地利子公司經典徠卡相機有限公司（Leica Camera Classics） ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Tech 最新專欄文章 更多 Amazon於西雅圖聘1萬名員工 計劃創造1.5萬個就業機會 2020/09/12 Amazon於西雅圖聘1萬名員工 計劃創造1.5萬個就業機會 本地編程學校與咖啡店合作 推全港首杯A.I. Coffee 2020/09/12 本地編程學校與咖啡店合作 推全港首杯A.I. Coffee 城大開發抗菌石墨烯口罩 10分鐘令全部病毒失去活性 2020/09/12 城大開發抗菌石墨烯口罩 10分鐘令全部病毒失去活性 新冠肺炎追蹤軟件 將登陸IOS及Android 2020/09/05 新冠肺炎追蹤軟件 將登陸IOS及Android Amazon獲FAA批准 設無人機送貨機隊 2020/09/05 Amazon獲FAA批准 設無人機送貨機隊 成交 博物館 攝影 拍賣 鏡頭 相機 Leica 攝影器材 歐元