Leica原型機 成史上最貴相機

作為全球最著名的古董相機及光學器材拍賣會，今年第40屆徠茲相機拍賣會的拍品讓一眾收藏家們喜出望外。今年的徠茲相機拍賣會，由奧地利子公司經典徠卡相機有限公司（Leica Camera Classics）

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