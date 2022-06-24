  • 29°C
香港時間 : 2022624日 (五) 02:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Leica原型機 成史上最貴相機

副刊版 2022/06/24

分享：

分享：

作為全球最著名的古董相機及光學器材拍賣會，今年第40屆徠茲相機拍賣會的拍品讓一眾收藏家們喜出望外。今年的徠茲相機拍賣會，由奧地利子公司經典徠卡相機有限公司（Leica Camera Classics）

...

欄名 : Tech

最新專欄文章 更多

Amazon於西雅圖聘1萬名員工 計劃創造1.5萬個就業機會
2020/09/12
Amazon於西雅圖聘1萬名員工 計劃創造1.5萬個就業機會
本地編程學校與咖啡店合作 推全港首杯A.I. Coffee
2020/09/12
本地編程學校與咖啡店合作 推全港首杯A.I. Coffee
城大開發抗菌石墨烯口罩 10分鐘令全部病毒失去活性
2020/09/12
城大開發抗菌石墨烯口罩 10分鐘令全部病毒失去活性
新冠肺炎追蹤軟件 將登陸IOS及Android
2020/09/05
新冠肺炎追蹤軟件 將登陸IOS及Android
Amazon獲FAA批准 設無人機送貨機隊
2020/09/05
Amazon獲FAA批准 設無人機送貨機隊
成交 博物館 攝影 拍賣 鏡頭 相機 Leica 攝影器材 歐元

上一篇文章

超豪版天象儀+比翼報時水池登場 Van Cleef & Arpels工藝大師演奏級顯技

下一篇文章

CNN：從步速揭示認知障礙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？