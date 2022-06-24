到Tea Concepts的老闆馬紹禮家作客，此君大學主修Fine Arts，人如其好，無論修練茶藝或廚藝，都呈現一種細緻和精緻。宴前已傳來菜單，主打淮揚菜，我一看已心心眼，因淮揚菜以細膩見稱，我等個性大刀闊斧，一定不會做得好，最宜安份當食客，專心享受。

馬紹禮擔當一人主廚的菜單如下：桂花白玉（淮山）、涼拌桂花蚌、酒香花蛤、油燜茭白、剁椒蟶子、魚湯竹笙菜苗、酒釀馬友、賽螃蟹和鷓鴣粥。他在廚房總是帶着微笑烹調，我好奇心旺盛，老是跑進廚房問東問西，他「修茶」工夫了得，縱遇每事問者，永遠耐心回答。

有些人間美食，超越筆墨，那是一頓口腔、味蕾、視覺、精神和心靈互相交疊而產生的驚艷之作，壓軸還來個粵菜鷓鴣粥，非常圓滿。此粥雖名「粥」，實則無米，以日本淮山蓉取代，無論質感、層次和味道，都是一種境界，清甜馨美，令人念念不忘，懇求私授製法，並得他同意，公諸同好。鷓鴣粥做法如下（八人分量）：

上湯製法：鷓鴣五隻（買英國野生急凍的，肉質最鮮）去頭、尾及內臟，全數左髀去皮去骨備用，其他部分則用以熬湯。預備瘦肉二百克、金華火腿（小量）、陳皮一塊、少許鹽。鷓鴣和瘦肉汆水後，把以上所有材料放進一點五公升水燉四小時（用智能煲燉煮可免睇火）。在加金華火腿和鹽調味時，不妨味道偏重一點，因往後的步驟會把上湯沖淡。

肉糜製法：五隻鷓鴣左髀淨肉剁碎，加入兩隻蛋白、鹽少許和一湯殼的上湯油（即上湯面頭浮現的那層油），用攪拌機攪成鷓鴣蓉。日本淮山一斤，蒸十五至二十分鐘，用攪拌機打成蓉再過篩備用。

粥的製法：煮熱燉好的上湯，先加淮山蓉推到合適稠度。加入鷓鴣蓉，煮熟後盡快推開並熄火。加入尾油（豬油）令粥面光滑及有油香。在粥面略撒金華火腿碎以增味增香，即大功告成。

《本草綱目》記載，鷓鴣能益心力，小孩能定驚，故有「一鴣頂九雞」的說法。令人有幸福感的美食，此粥乃其一。