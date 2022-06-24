25年香港政治的回顧

香港本是一個經濟城市，在四小龍中曾處於發展程度最高的位置，但回歸25年以來，卻不斷有勢力或明或暗地進行顛覆活動，經濟發展便不免被政治鬥爭所拖累。香港政治有4種主要的參與者。

反對派精英 盲崇西方形式民主

第一類參與者，是本港的反對派。他們當中的精英分子，大多對美國及西方的形式主義民主制度缺乏批判能力，對中華文化與中國歷史一般認識膚淺，其政治理念與百多年前的「全盤西化」論者，沒有本質性的分別；其政治訴求是把美國及西方的一套政治制度移植到本港，若果這種訴求會鼓勵港獨思潮或行動，他們不但不會認為有問題，還可能甘之如飴。

在行動上，他們相信只有抗爭才能改變，有風便駛盡𢃇，貪勝不知輸，對手對他們的包容，他們會解讀為自己的節節勝利，當然不會存有感恩之心。若論政治鬥爭的手段，他們思想倒是活躍，手法與口號層出不窮，有小聰明卻無大智慧，3年前黑暴時其領導人物以為搞亂香港，便可引來西方對中國的制裁，從而中國領導人也要下台，其分析之昧於時勢，使人發笑。

政治鬥爭凌駕經濟 引惡性循環

至於反對派中的群眾，其分辨是非能力之低，使人對香港教育的失敗深感驚訝。他們對世界與中國大局的發展毫無掌握，這倒不是最令人憂心的；但對身邊事實的真假全無科學求真的態度，卻會把他們的前途引向末路。

也許香港經濟停滯、樓價卻持續高企，當中所衍生的社會矛盾是根源，但他們墮入以政治鬥爭凌駕經濟的陷阱，卻會繼續破壞經濟，引致惡性循環。

中央對港禮待有加 有求必應

政治博弈中的第二類參與者，是中國官方。中國對香港一直以一國兩制為核心，回歸初期對香港極為禮待，中聯辦刻意低調，迴避一切可能被認為干預特區政府施政的言行；對於香港種種要求，中央亦有如黃大仙般有求必應，2003年香港經濟飽受通縮之苦，中央卻對香港有《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）的優惠待遇，便是一例。

這種禮遇政策，難免引起各省市的疑問，為何有些優惠它們屢求不得，但香港如此「反骨」，卻可輕易獲得？

回歸初期，因香港這個彈丸之地的GDP卻等於整個中國內地的18%，內地人民還會仰視香港，但今天此情早已不再，平視或俯視香港因人而異，中央對香港也不再放任，既然過去的政策出問題，一國兩制若不能行穩致遠，便須對香港動點手術割除毒瘤，《港區國安法》正是手術的一部分。

美國及部分西方國家，是本港政治的第三種玩家。美國不知哪裏來的自信，總是以為自己的制度天下第一，而且相信世界若全都採納了她的制度，美國的利益才能最大化。以美國的模式改變香港，並不是她追求的聖杯，改變內地才是，但攻破香港有利於攻進內地，所以美國在香港有着世界最大的領事館。

美國國力雖然正在衰落，但爛船三斤釘，中國就算不滿，美國仍可毫髮無損，只是把自己縛在戰車上、親美國及西方的反對派，卻只能坐牢的坐牢、逃亡的逃亡、躲起來的躲起來。

黑暴倒行逆施 不得民心

我們若然深究下去，反對派發動的政治鬥爭之所以一敗塗地，還有一種重要因素，便是香港有大量群眾並不支持他們，這些群眾可視為香港政治的第4種參與者，盡管這種參與往往是被動的。

3年前的黑暴破壞香港之深，路人皆見，我遇到不少從來不關心政治的朋友，也變得怒火中燒，痛罵黑暴的倒行逆施。

這種反感在黑暴平息後，仍在持續發展，卻是因為有另外的重要大事在展現着，便是美西方似在加速走向經濟衰落，以及政治上從神壇跌下凡間。

美西方形式主義的民主有優點，也有缺點，主要優點是領導人更替相對和平，人民也以為（或誤以為）自己的一票有扭轉乾坤的能力；但近年這種制度的缺點也不斷顯露，使人大開眼界。

為何美國人才濟濟，卻會選出個奇葩總統特朗普？為何脫歐大大不利於英國，其公投結果卻會迫使她不得不脫歐，甚或會因此導致北愛爾蘭及蘇格蘭脫離大英帝國？為何自稱以民主立國的美國，卻是人類歷史上最好戰的國家，二次大戰以後8成的戰爭都是她發動的？為何她國內種族問題嚴重、露宿者滿街都是、槍械氾濫，卻完全無法解決？

美西的雙重標準亦毫無收斂迹象，不能不使人懷疑，這個制度是否會使人失去自省能力。燈塔崩塌了，香港反對派的精神支柱也就難以發放光茫，剩下的便只是自傷自憐的怨氣而已。

▲ 回歸初期中國對香港極為禮待，但面對香港近年的亂局面，需要確保一國兩制行穩致遠，《港區國安法》正是其中一項舉措。（資料圖片）