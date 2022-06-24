俄烏戰爭影響內政 美宜懸崖勤馬

國際社會極力打擊洗黑錢，全球金融機構紛紛打醒十二分精神，盯緊客戶交易，向執法機構滙報不尋常交易行為，杜絕跨國洗黑錢活動；出於同一理由，美國政府經常因此與南美各地黑幫產生嚴重衝突，以世界警察自居，全球四出殲滅洗黑錢違法組織，盡管行動中導致死傷無數，但美國政府仍認為理直氣壯。

世界警察自居 屢發動戰爭

世界警察的執法範圍，當然不會只局限於洗黑錢，自二次世界大戰以來，已延伸至西方社會所設定的其他道德高地，例如常以維護人權、自由、宗教、種族等理由，發起殘酷血腥的侵略和戰爭。美國藉此而參與過的戰爭多不勝數，包括發動越戰、干預阿富汗內政而引發的內戰、攻打伊拉克、挑起多個地方的「顏色革命」，以至近日在俄烏衝突上推波助瀾，包括軍事援助烏軍等。

美國每次出動時，都美其名是為了維護世界和平與仁義道德而戰，可是到最後屢屢被國際傳媒揭穿，而露出狐狸尾巴，其好戰行為背後之主要目的，是為了爭奪自己國家的經濟利益，要麼是為了糧食、石油，要麼為了金融、科技。

總言之，美國無所不用其極，堅決地要維護其全球霸權、世界一哥的地位。

輸出軍火引戰 坐享漁人利

美國政府不斷向對其霸權延伸計劃有利的國家及地區提供資助，當中包括軍火，妄圖增強這些國家及地區的戰鬥力，鼓勵它們哪怕是螳臂擋車，也必須戰鬥到底，而美方間接從中坐享漁人之利，結果導致當地生靈塗炭、民不聊生。以越南戰爭為例，於1965至1974年之間的死亡人數，高達140萬人之多；又例如俄烏戰爭，根據傳媒估計，在4個月內已造成5萬多人死亡。

上述這些衝突，顯然與世界和平的目標背道而馳，而歸根究底，若非美國在軍事上的挑撥和支持，戰爭是難以持續、甚至難以成事，更不會導致大量的無辜傷亡。

陷軍國主義漩渦 國民難安居

美國輸送軍火的行為，並非「免費午餐」，受惠國家不論在戰場上輸或贏，事後也要支付軍費，無一倖免；但對於美國而言，這門以戰爭為主軸的生意，似乎也不是太划算。雖然美國軍火商能從中賺得盆滿砵滿，但它們的利潤卻是建立在美國人民的痛苦之上，而且同時令社會發展失衡。

以近期俄烏戰爭為例，美國資深記者Chris Hedges指出，美國國會投票，以大比數贊成向烏克蘭提供近400億美元軍事援助，此舉將會讓美國陷入無節制軍國主義之死亡漩渦；然而，美國政客卻罔顧本土社會保障政策的安排，在這些不善政策之下，國民不單難以安居樂業，而且不少人的日常生活，亦面臨處處危機，例如：

－通脹高企，接近8.6%，令人民生活倍加艱苦；

－無法免除1.7萬億美元的學生債務；

－沒有高速列車、沒有全民醫療保健計劃、沒有可行的新冠肺炎病毒防疫計劃等；

－沒有基礎設施維護計劃，難以修復當前老化的道路及橋樑；

－沒有計劃養活每晚忍饑挨餓、難以入睡的數以千萬計弱勢兒童；

－無法有效管制槍支，以遏止瘋狂槍擊事件發生；

－無法控制嚴重的毒品問題，每年至少有數十萬名美國人因吸食過量毒品而喪生；

－勞工薪資成長停滯，收入不平等問題更加惡化；

－汽油價格預計會升至每加侖6美元，嚴重影響市民出行。

另外，從經濟角度看，據悉美國的軍費支出，已超越其2023財政年度的8,000多億美元，同時也超過了中國和俄羅斯等國家軍費之總和，因此Chris Hedges認為，美國正在為其軍國主義付出沉重的社會、政治和經濟代價；然而，美國政府卻沒有太多改良的舉措，似乎只是袖手旁觀，被動地看着國家在道德、政治和經濟上慢慢敗壞。

倘美元失領導地位 美經濟勢崩潰

反觀中國、俄羅斯、沙特阿拉伯、印度和其他國家，則從美元的暴政和「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）中解脫出來。如此這般，一旦美元不再是世界儲備貨幣，並於往後出現SWIFT的替代品，就會引發美國內部經濟崩潰，進一步迫使美國於全球的霸權地位收縮，逐步關閉其近800個海外軍事基地中的大部分；宏觀而言，這對世界和平百利而無一害。

美國政府過分的軍事投資，再加上其持續不善的國內政策，無疑令美國人民近年生活於水深火熱之中；若然情況無法盡快改善，很自然地會讓世界普羅大眾一直所嚮往的「美國夢」粉碎。因此，美國總統拜登迫切需要重新評估美國在俄烏衝突中的角色，認真檢視支持烏克蘭抗戰對自己國家的利弊，為這門「血饅頭」生意盡快劃上句號。

▲ 美國政府過分的軍事投資，再加上其持續不善的國內政策，令美國人民近年生活於水深火熱之中。（法新社資料圖片）