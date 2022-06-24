善用「未來基金」 扶持深科技發展

近日新加坡主權基金淡馬錫公布，將斥資逾36億美元，成立以推進全球減排減碳為目標的綠色投資公司GenZero，引起不少人士關注。

事實上，主權基金的使命，不只着重於數字上的金融回報，同時亦看重爭取額外社會回報，包括促進戰略性經濟發展。本港今年財政預算案中提到，把「未來基金」對「香港增長組合」的分配增加100億元，當中50億元會用作「策略性創科基金」，反映現時外滙基金除了維持聯繫滙率穩定和爭取回報以外，在「未來基金」的部分也朝着進行策略性投資的方向發展。

朝向策略性投資 造福社會

現時「未來基金」下的「香港增長組合」，由政府任命的普通合夥人制定投資策略，在雙重使命的原則下，透過市場力量，為香港帶來一些金融回報以外的社會回報；除了爭取投資回報外，「未來基金」亦有為香港社會帶來額外益處的使命，但政府從未透露該益處到底是甚麼。

有見及此，政府應在這方面增加透明度，以及向公眾講解基金具體為社會帶來甚麼裨益，例如要求相關基金經理定期提供社會效益的報告等。

主權基金到底是由基金經理還是政府官員管理，這是長久以來公共政策的一大課題。是否由政府直接參與投資決策，便會帶來最大的社會效益呢？從創科創投基金的例子中，我們看到政府直接參與投資決策，有可能反而會阻礙基金的進度，讓其無法達到當初成立的使命。

需明確策略有效監管 增透明度

其實，無論是政府或者金融管理局直接參與投資決策，還是透過基金經理進行投資決策，甚至是由政府自己成立新的基金管理公司（全資擁有但獨立專業營運），成功的關鍵在於要有明確的策略、有效的監管、良好的管治，以及高透明度，以確保整個基金的投資決策都能夠朝着既定的策略性目標進發，並定期向社會具體交代。

上文提到「策略性目標」一詞，到底策略性目標指的是甚麼策略？我認為它是對香港具一定競爭優勢或具潛力的大學研究和創科項目，下文稱之為深科技（deep technology）。香港的大學基礎研究世界聞名，惟科研成果產業化有待改善；而深科技的研究周期長，以生物科技為例，可能要用上10至20年才能得到回報，比一般創投基金和私募基金所需的時間要長，因此單純以金融回報為目標的投資者，未必願意投資深科技。

成「耐心資本」 推動科技發展

不論是以直接或間接投資的形式，如果「未來基金」可以策略性地投資深科技，成為扶持香港科創產業的「耐心資本」，那麼長遠來說，不單只可以放大社會效益，帶來真實金融回報，還可以推動科技發展。

具體而言，投資委員會可與本港大學建立長期合作模式，開發具市場潛力的知識產權，同時注資並培育發明者成立衍生公司，以及支持創業家尋找後續投資者。

▲ 如果「未來基金」可以策略性地投資深科技，長遠而言可推動科技發展。（資料圖片）