3D打印火箭Terran 1 最快下月首次軌道發射 行政人員版 2022/06/24 分享： 分享： 美國太空新創公司Relativity Space將3D打印技術加入太空科技，成功建成3D打印火箭Terran 1，並將其運送至卡納維拉角太空軍基地發射站（Cape Canaveral Space ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 下載WatchTube App Apple Watch可睇YouTube 今日 下載WatchTube App Apple Watch可睇YouTube 微軟Azure Face 撤情感識別存取權 2022/06/23 微軟Azure Face 撤情感識別存取權 創量子網研究中心 亞馬遜拓全球網絡 2022/06/23 創量子網研究中心 亞馬遜拓全球網絡 Cloudflare服務中斷 影響多個社交平台 2022/06/22 Cloudflare服務中斷 影響多個社交平台 低代碼雲機械人 冀推廣至港傳統行業 2022/06/22 低代碼雲機械人 冀推廣至港傳統行業 科技行業 科技軟件 科技硬件 3D打印 IT技術 商業 美國 設計