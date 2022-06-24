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下載WatchTube App Apple Watch可睇YouTube

行政人員版 2022/06/24

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Apple Watch可讓用戶在不使用iPhone的情況下完成各種事項，但如果要觀看YouTube影片，大部分用戶仍會使用iPhone，現時有第三方應用程式可以利用Apple Watch觀看

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欄名 : 科技新知

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