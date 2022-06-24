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旅業觀望疫情變數 投資信心待恢復

中國版 2022/06/24

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內地周三（22日）新增陽性個案31宗，較前一日22宗反彈，顯示疫情風險仍存，也為旅遊業及各行各業復甦帶來不確定性。內媒引述分析指，市場主體處於猶豫觀望中，投資信心不足。

旅社裁員9成 員工轉行賣花茶

據內

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