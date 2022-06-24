旅業觀望疫情變數 投資信心待恢復 中國版 2022/06/24 分享： 分享： 內地周三（22日）新增陽性個案31宗，較前一日22宗反彈，顯示疫情風險仍存，也為旅遊業及各行各業復甦帶來不確定性。內媒引述分析指，市場主體處於猶豫觀望中，投資信心不足。 旅社裁員9成 員工轉行賣花茶 據內 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 內地防疫漸寬 跨省遊近全綫恢復 今日 內地防疫漸寬 跨省遊近全綫恢復 習李促加碼振經濟 滬指重上3300關 今日 習李促加碼振經濟 滬指重上3300關 滬出口按月飈52% 按年降幅縮至13% 今日 滬出口按月飈52% 按年降幅縮至13% 你可能感興趣 內地防疫漸寬 跨省遊近全綫恢復 今日 01:00 內地防疫漸寬 跨省遊近全綫恢復 習李促加碼振經濟 滬指重上3300關 今日 01:00 習李促加碼振經濟 滬指重上3300關 滬出口按月飈52% 按年降幅縮至13% 今日 01:00 滬出口按月飈52% 按年降幅縮至13% 疫情 行業 記者 創業 裁員 旅遊行業 門票 新華社 減稅 昆明