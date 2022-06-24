習李促加碼振經濟 滬指重上3300關 中國版 2022/06/24 分享： 分享： 受前日中央高層支持提振經濟表態刺激，昨日（23日）A股三大股指早盤集體高開。滬指收市升1.62%，重返3300點，創指大漲超3%。汽車板塊掀漲停潮。 兩市成交 時隔1日再破萬億 截至收市，滬指漲1.62% ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 內地防疫漸寬 跨省遊近全綫恢復 今日 內地防疫漸寬 跨省遊近全綫恢復 旅業觀望疫情變數 投資信心待恢復 今日 旅業觀望疫情變數 投資信心待恢復 滬出口按月飈52% 按年降幅縮至13% 今日 滬出口按月飈52% 按年降幅縮至13% 你可能感興趣 內地防疫漸寬 跨省遊近全綫恢復 今日 01:00 內地防疫漸寬 跨省遊近全綫恢復 旅業觀望疫情變數 投資信心待恢復 今日 01:00 旅業觀望疫情變數 投資信心待恢復 滬出口按月飈52% 按年降幅縮至13% 今日 01:00 滬出口按月飈52% 按年降幅縮至13% 疫情 中國 成交 金融 A股 地產 記者 習近平 汽車 板塊