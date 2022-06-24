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習李促加碼振經濟 滬指重上3300關

中國版 2022/06/24

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受前日中央高層支持提振經濟表態刺激，昨日（23日）A股三大股指早盤集體高開。滬指收市升1.62%，重返3300點，創指大漲超3%。汽車板塊掀漲停潮。

兩市成交 時隔1日再破萬億

截至收市，滬指漲1.62%

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