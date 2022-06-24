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滬出口按月飈52% 按年降幅縮至13%

中國版 2022/06/24

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上海今年5月出口1,060億元（人民幣，下同），按年跌13.1%，但較4月降幅大幅收窄，按月大增52.4%。

首5月出口 汽車手機增幅勁

上海海關周四（23日）公布數據顯示，今年首5個月，上海市進出口總值

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