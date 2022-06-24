滬出口按月飈52% 按年降幅縮至13% 中國版 2022/06/24 分享： 分享： 上海今年5月出口1,060億元（人民幣，下同），按年跌13.1%，但較4月降幅大幅收窄，按月大增52.4%。 首5月出口 汽車手機增幅勁 上海海關周四（23日）公布數據顯示，今年首5個月，上海市進出口總值 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 內地防疫漸寬 跨省遊近全綫恢復 今日 內地防疫漸寬 跨省遊近全綫恢復 旅業觀望疫情變數 投資信心待恢復 今日 旅業觀望疫情變數 投資信心待恢復 習李促加碼振經濟 滬指重上3300關 今日 習李促加碼振經濟 滬指重上3300關 你可能感興趣 內地防疫漸寬 跨省遊近全綫恢復 今日 01:00 內地防疫漸寬 跨省遊近全綫恢復 旅業觀望疫情變數 投資信心待恢復 今日 01:00 旅業觀望疫情變數 投資信心待恢復 習李促加碼振經濟 滬指重上3300關 今日 01:00 習李促加碼振經濟 滬指重上3300關 經濟 產品 人民幣 貿易 上海 記者 進出口 海關 新華社 規模以上工業