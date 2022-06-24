內地疫情趨緩，防疫政策隨之趨向放鬆，民眾積壓多時的旅遊需求得到釋放。除京滬外，暑期前跨省遊近乎全綫恢復。多地還取消或暫停常態化核酸檢測頻率。此外，在熔斷機制調整與隔離時間縮短下，中國國際航班逐步增加。

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