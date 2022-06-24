內地防疫漸寬 跨省遊近全綫恢復 多地停常態核酸檢測 國際航班續增 中國版 2022/06/24 分享： 分享： 內地疫情趨緩，防疫政策隨之趨向放鬆，民眾積壓多時的旅遊需求得到釋放。除京滬外，暑期前跨省遊近乎全綫恢復。多地還取消或暫停常態化核酸檢測頻率。此外，在熔斷機制調整與隔離時間縮短下，中國國際航班逐步增加。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 旅業觀望疫情變數 投資信心待恢復 今日 旅業觀望疫情變數 投資信心待恢復 習李促加碼振經濟 滬指重上3300關 今日 習李促加碼振經濟 滬指重上3300關 滬出口按月飈52% 按年降幅縮至13% 今日 滬出口按月飈52% 按年降幅縮至13% 你可能感興趣 旅業觀望疫情變數 投資信心待恢復 今日 01:00 旅業觀望疫情變數 投資信心待恢復 習李促加碼振經濟 滬指重上3300關 今日 01:00 習李促加碼振經濟 滬指重上3300關 滬出口按月飈52% 按年降幅縮至13% 今日 01:00 滬出口按月飈52% 按年降幅縮至13% 疫情 新冠肺炎疫情 北京 旅遊資訊 航空 上海