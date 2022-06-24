  • 29°C
香港時間 : 2022624日 (五) 02:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地防疫漸寬 跨省遊近全綫恢復

多地停常態核酸檢測 國際航班續增

中國版 2022/06/24

分享：

分享：

內地疫情趨緩，防疫政策隨之趨向放鬆，民眾積壓多時的旅遊需求得到釋放。除京滬外，暑期前跨省遊近乎全綫恢復。多地還取消或暫停常態化核酸檢測頻率。此外，在熔斷機制調整與隔離時間縮短下，中國國際航班逐步增加。

...

相關文章

旅業觀望疫情變數 投資信心待恢復
今日
旅業觀望疫情變數 投資信心待恢復
習李促加碼振經濟 滬指重上3300關
今日
習李促加碼振經濟 滬指重上3300關
滬出口按月飈52% 按年降幅縮至13%
今日
滬出口按月飈52% 按年降幅縮至13%

你可能感興趣

旅業觀望疫情變數 投資信心待恢復
今日 01:00
旅業觀望疫情變數 投資信心待恢復
習李促加碼振經濟 滬指重上3300關
今日 01:00
習李促加碼振經濟 滬指重上3300關
滬出口按月飈52% 按年降幅縮至13%
今日 01:00
滬出口按月飈52% 按年降幅縮至13%
疫情 新冠肺炎疫情 北京 旅遊資訊 航空 上海

下一篇文章

旅業觀望疫情變數 投資信心待恢復
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？