心死不等於放棄 為未來而戰

這陣子的電影劇集對我完全是「回憶殺」，繼《壯志凌雲》續集之後，Disney+的《Obi-Wan Kenobi》除了鈎起童年回憶，也令我想起當年創業生涯中一段「哀莫大於心死」的日子。

作為Anakin

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