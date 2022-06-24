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心死不等於放棄 為未來而戰

行政人員版 2022/06/24

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這陣子的電影劇集對我完全是「回憶殺」，繼《壯志凌雲》續集之後，Disney+的《Obi-Wan Kenobi》除了鈎起童年回憶，也令我想起當年創業生涯中一段「哀莫大於心死」的日子。

作為Anakin

...

撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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