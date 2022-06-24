心死不等於放棄 為未來而戰 行政人員版 2022/06/24 分享： 分享： 這陣子的電影劇集對我完全是「回憶殺」，繼《壯志凌雲》續集之後，Disney+的《Obi-Wan Kenobi》除了鈎起童年回憶，也令我想起當年創業生涯中一段「哀莫大於心死」的日子。 作為Anakin ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 文字作品變NFT 提升價值增互動 2022/06/20 文字作品變NFT 提升價值增互動 看齣好戲 重拾創業熱血浪漫 2022/06/17 看齣好戲 重拾創業熱血浪漫 智能裝置湧現 戒指感應身體狀況 2022/06/13 智能裝置湧現 戒指感應身體狀況 世界漸復常 「國際級Slasher」成出路 2022/06/10 世界漸復常 「國際級Slasher」成出路 元宇宙墓地 擁抱現實情感價值 2022/06/06 元宇宙墓地 擁抱現實情感價值 科技行業 商業 職業生涯 行業 星球大戰