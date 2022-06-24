工作場所養動物培養員工同理心 行政人員版 2022/06/24 分享： 分享： 【本報訊】上班族每天與同事相處的時間，隨時比與家人見面更多。為促進同事之間更好合作，締造更愉快的工作環境，有研究發現，安排員工與動物一起工作，可有效提升員工同理心。 在日常生活中，人類與動物合作並非罕見 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 長期WFH易倦怠 「敏捷式管理」紓困 2022/06/23 長期WFH易倦怠 「敏捷式管理」紓困 研究倡僱主4招 改善員工精神健康 2022/06/22 研究倡僱主4招 改善員工精神健康 藉能力傾向測試 安排員工適合崗位 2022/06/21 藉能力傾向測試 安排員工適合崗位 人力機構倡4大思維 助企業解IT人才荒 2022/06/20 人力機構倡4大思維 助企業解IT人才荒 故宮館夥太古地產 培育京港文化人才 2022/06/17 故宮館夥太古地產 培育京港文化人才 職場文化 職業生涯 治療 商業