工作場所養動物培養員工同理心

【本報訊】上班族每天與同事相處的時間，隨時比與家人見面更多。為促進同事之間更好合作，締造更愉快的工作環境，有研究發現，安排員工與動物一起工作，可有效提升員工同理心。

在日常生活中，人類與動物合作並非罕見

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